Raad effent de weg voor groene burgerinitiatieven: “Zonneparken van buurtcoöperaties moeten voorrang krijgen”

Zonnepark Vierverlaten. Foto: Joris van Tweel

Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad wil dat lokale, duurzame energie-initiatieven van inwoners veel sneller een vergunning krijgen. Een motie die het college opdraagt om te onderzoeken hoe groene buurtprojecten voorrang kunnen krijgen op ambtelijke regels, is met grote meerderheid aangenomen. Dit moet er tevens voor gaan zorgen dat Groningen haar klimaatdoelen gaat halen.

Groningen heeft hoge ambities als het gaat om het realiseren van zonneparken op land. Dit moet een mix worden van grote projecten en kleinschalige initiatieven die in handen zijn van lokale buurtcoöperaties. Uit de meest recente gemeenterekening werd echter duidelijk dat er momenteel te weinig nieuwe lokale energie-initiatieven in de pijplijn zitten om de doelstellingen te halen.

Om die ambitie alsnog te redden, wil de raad de weg vrijmaken voor de inwoner. Naast landelijke hordes zoals het overvolle stroomnet (netcongestie), lopen lokale projecten nu intern nog te vaak vast in de gemeentelijke bureaucratie.

Integrale blik in plaats van losse regeltjes

Kleinschalige projecten van inwoners worden op dit moment nog door allerlei losse vakafdelingen binnen de gemeente beoordeeld. Het gaat bijvoorbeeld om de afdelingen groen, cultuurhistorie en welstand. In de praktijk kijken deze afdelingen vooral naar hun eigen reglementen, zonder dat het grotere klimaatbelang volwaardig wordt meegewogen. Een zonnepark van een buurtcoöperatie kan daardoor zomaar vertraging oplopen op een detail.

Dit moet veranderen, vinden PRO, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, SP, D66 en Student & Stad. Volgens hen is het juist de bedoeling van de nieuwe Omgevingswet dat de overheid projecten in samenhang bekijkt.

Juist projecten die in het bezit zijn van lokale energiegemeenschappen zijn van grote maatschappelijke waarde. Ze leveren niet alleen groene stroom, maar helpen vaak ook direct bij het tegengaan van lokale energiearmoede en het versterken van de biodiversiteit (zoals de natuurvriendelijke zonneparken Vierverlaten en Glimmen).

Onderzoek naar voorrangspositie

De aangenomen motie roept het college op om concreet te onderzoeken hoe lokale energie-initiatieven die aan het beleid voldoen, voortaan met voorrang kunnen worden behandeld. Het idee is om duurzame opwek als het vaste uitgangspunt te nemen voor de beoordeling, in plaats van als een los vinkje dat ergens gehaald moet worden.

De bedoeling is dat het college in het vierde kwartaal met een uitgewerkt voorstel terugkomt bij de raad. De motie kreeg uiteindelijk brede steun in de raad en werd met 33 stemmen voor aangenomen. Alleen de fracties van de PVV, de VVD en de Stadspartij 100% voor Groningen (samen 8 zetels) stemden tegen.