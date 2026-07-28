Qbuzz zet extra vroeg bussen in voor lopers Groningse 4daagse

Foto: Laurens Jove Rodríguez

Tijdens de Groningse 4daagse van volgende week (4 tot en met 7 augustus) rijden er extra vroege bussen tussen P+R Hoogkerk en het centrum van Stad.

De extra ritten zijn bedoeld voor deelnemers die vroeg aan de wandeltocht beginnen. De extra bussen vertrekken om 05.05 uur en 05.33 uur vanaf P+R Hoogkerk en komen een klein kwartier later aan op het Zuiderdiep. Vanaf 05.33 uur rijdt vervolgens elke tien minuten een Q-link 3 of Q-link 4 op dezelfde route.

Na afloop van de wandelingen kunnen reizigers ook met Q-link 3 en 4 terug naar P+R Hoogkerk, want beide lijnen rijden door tot na middernacht.