Qbuzz: ‘Medewerkers goed geïnformeerd over verhuizing verkeersleiding’

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De leiding van Qbuzz zegt de betrokken medewerkers zorgvuldig te hebben geïnformeerd bij haar besluit om de verkeersleiding te verplaatsen naar Utrecht. Dat zegt Qbuzz in antwoord op kritiek van vakbond FNV.

Voorafgaand aan het besluit om de verkeersleiding te centraliseren is volgens de vervoerder een zorgvuldig adviestraject met de Centrale Ondernemingsraad doorlopen. Qbuzz zegt veel aandacht te hebben voor de begeleiding van de collega’s van Reisregie Noord en vindt het belangrijk om hen in deze periode zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarbij is rekening gehouden met hun persoonlijke omstandigheden.

Ook zegt Qbuzz zorgvuldig te willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor herplaatsing binnen het bedrijf. Daarvoor is aan de medewerkers gevraagd om hun cv met actuele informatie aan te leveren over hun kennis, ervaring, opleidingen, competenties en eventuele voorkeuren. Zo kunnen ze zo goed mogelijk gematched worden met passende functies binnen Qbuzz. Het klopt dus niet dat medewerkers één werkdag hebben gekregen om een keuze te maken over hun toekomst, zoals FNV aangeeft. Er is daarom geen sprake van grootschalig baanverlies.

De vakbond stelde dinsdag dat de werknemers de prijs betalen voor miljoenenverliezen en mismanagement bij het bedrijf. Door de reorganisatie zouden volgens FNV 22 banen verdwijnen bij de afdeling Reisregie in Groningen.