PVV betreurt beëindiging live radioverslaggeving FC Groningen door RTV Noord

Foto: Arend Jan Wonink

De statenfractie van de PVV heeft moeite met de aankondiging van RTV Noord om te stoppen met de live radioverslaggeving van de wedstrijden van FC Groningen.

Volgens de fractie verdwijnt daarmee een traditie die voor veel Groningers al tientallen jaren onlosmakelijk verbonden is met de regionale publieke omroep. Een live radioverslag voorziet in emotie, beleving en verbondenheid waarmee veel supporters een wedstrijd van hun FC volgen.

Opmerkelijk is, aldus de PVV, dat RTV Noord in haar Jaarverslag 2025 schrijft Groningers te willen informeren, inspireren en verbinden, te willen bijdragen aan de zichtbaarheid van de Groningse cultuur en identiteit en dat radio en televisie belangrijke pijlers van de organisatie blijven. De PVV zegt de journalistieke onafhankelijkheid van RTV Noord en haar redactionele keuzes te respecteren, maar heeft er wel moeite mee.

Volgens interim-hoofdredacteur Marcel Gelauff volgen steeds meer supporters van FC Groningen de wedstrijden live via de televisie of via de digitale kanalen. “We zijn een kleine regionale omroep. Dat betekent dat we keuzes moeten maken, nu we meer ruimte willen geven aan digitale media,” zegt hij op de site van RTV Noord. De live wedstrijden van FC Groningen kunnen komend seizoen, net als de afgelopen jaren, via een liveblog gevolgd worden.