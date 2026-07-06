Provinciebestuur doet Groningen in de aanbieding bij Defensie

Op de foto v.l.n.r.: Derk Boswijk (staatssecretaris van Defensie), Marian van Dijken (gedeputeerde Defensie Groningen), René Paas (commissaris van de Koning Groningen) - Foto via Provincie Groningen

De provincie Groningen wil een grotere rol spelen bij de versterking van Defensie. Commissaris van de Koning René Paas en gedeputeerde Marian van Dijken overhandigden daarom deze maandag een Groningse agenda voor Defensie aan staatssecretaris Derk Boswijk van Defensie. In ruil voor een Groningse bijdrage aan de uitbreiding van Defensie hoopt de provincie op extra werkgelegenheid.

De provincie ziet in het Groningse aanbod een centrale rol weggelegd voor de Eemshaven. Die moet uitgroeien tot een civiel-militair knooppunt voor Noord-Europa. Door de ligging kan de haven een belangrijke rol spelen bij militaire transporten, steun aan bondgenoten en het snel verplaatsen van militairen en materieel. Volgens de provincie is de bestaande infrastructuur daarvoor al geschikt of zijn slechts beperkte aanpassingen nodig.

Onze gemeente moet ook een rol krijgen, voornamelijk als het gaat om samenwerking tussen het leger en het onderwijs en op het gebied van innovatie. De geplande AI-fabriek (in Niemeyer in Stad en een nog nader te bepalen plek voor een supercomputer) en de Veiligheidscampus (die fysiek wel in Assen terechtkomt) worden daarbij als voorbeelden genoemd. Daarnaast noemt de provincie de medische sector, met bedrijven die werken aan onder meer velddiagnostiek, medische drones en toepassingen van kunstmatige intelligentie voor zorg en veiligheid.

Daarnaast prijst het provinciebestuur Groningen aan als ideale locatie waar onderhoud en reparatie van marineschepen kan gebeuren en de ontwikkeling van onbemande en slimme vaartuigen plaats kan vinden. Ook ziet het provinciebestuur kansen als leverancier van duurzame grondstoffen en materialen.