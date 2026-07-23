Provincie start proef om ruimere inzet drones mogelijk te maken

De provincie Groningen is gestart met een proef van twee jaar om meer ruimte te geven aan het professionele gebruik van drones.

Met een tijdelijke beleidsregel kan de provincie ontheffingen verlenen voor elektrisch aangedreven drones die verticaal opstijgen en landen. Provincies kunnen dat nu al doen voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen buiten officiële luchthavens. De huidige regels zijn gemaakt voor bemande luchtvaart, zoals helikopters. Daarbij zijn maximaal twee starts en twee landingen per dag toegestaan.

Tegelijkertijd neemt het gebruik van drones toe en ontstaan er steeds meer nieuwe toepassingen. Met de proef wordt onderzocht of de regels beter kunnen aansluiten bij nieuwe toepassingen van drones. Die moeten bijvoorbeeld vaak vaker opstijgen en landen, omdat zij elektrisch worden aangedreven en hun accu beperkt meegaat. Daarom biedt de proef onder andere ruimte voor meer vliegbewegingen.

De pilot geldt uitsluitend voor civiele, niet-recreatieve toepassingen, bijvoorbeeld bij inspecties, monitoring, bouw, onderhoud, landbouw en andere professionele werkzaamheden. De pilot is niet bedoeld voor recreatief gebruik van drones.

Om eventuele overlast te beperken, gelden er voorwaarden. Zo mag een ontheffing maximaal twaalf dagen per jaar op hetzelfde terrein worden gebruikt en mogen vluchten alleen op werkdagen en zaterdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. De proef duurt twee jaar.