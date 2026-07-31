PRO doet voor het eerst met eigen lijsten mee aan waterschapsverkiezingen in Groningen

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Progressief Nederland (PRO) doet bij de waterschapsverkiezingen van 17 maart 2027 voor het eerst met eigen kandidatenlijsten mee in Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Tot nu toe waren vertegenwoordigers van de progressieve partij in de waterschappen actief via de PvdA en Water Natuurlijk. Met de eigen lijsten wil PRO zich volgens de partij herkenbaar profileren bij de verkiezingen, schrijft de partij in een persbericht aan Westerwolde Actueel.

De keuze voor een eigen lijst betekent volgens de partij niet dat de samenwerking met Water Natuurlijk stopt. In september beginnen gesprekken over samenwerking tijdens de verkiezingscampagne, de verkiezingsprogramma’s en de vorming van de dagelijkse besturen van beide waterschappen.

De waterschapsverkiezingen vinden plaats op 17 maart 2027.