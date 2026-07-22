Prijsstijging bestaande koopwoningen in Groningen het grootst

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In het tweede kwartaal van dit jaar was de prijsstijging van bestaande koopwoningen het grootst in de provincie Groningen, namelijk 7,9 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.

Landelijk gezien waren bestaande koopwoningen 4,2 procent duurder dan een jaar eerder. Dit is het tiende kwartaal op rij met een prijsstijging. Wel is de stijging minder groot de een kwartaal eerder, toen koopwoningen 5,2 procent duurder waren dan een jaar eerder.

Van de vier grootste gemeenten was de prijsstijging in Den Haag het grootst, namelijk 4,5 procent. Vooral het aantal transacties van tussen- en hoekwoningen was groter dan een jaar eerder. In Amsterdam was de prijsstijging opvallend laag, namelijk 0,9 procent.

Er werden in het tweede kwartaal van dit jaar in totaal 58 952 woningtransacties geregistreerd in Nederland. Dat is 2,7 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.