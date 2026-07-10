Poppodia zien dalend aantal bezoekers op clubavonden

Foto: Joris van Tweel

Poppodia trokken in 2025 bijna vijf procent minder bezoekers dan een jaar eerder. Tegelijk stegen de kosten harder dan de inkomsten, waardoor ruim de helft van de poppodia het jaar met verlies afsloot. Ook Groningse podia hebben daar last van, meldt de NOS vrijdagochtend.

Uit nieuwe cijfers van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) blijkt dat de financiële druk op veel poppodia toeneemt. De daling qua bezoekers komt vooral door de clubavonden. Die trokken veertien procent minder bezoeken dan een jaar eerder. Niet ieder poppodium zag hetzelfde gebeuren. Zestig procent kreeg minder bezoekers bij clubavonden. Veertig procent zag juist een stijging. Bij concerten kreeg ongeveer twee derde van de poppodia juist meer bezoekers. Ongeveer een derde kreeg minder bezoekers.

Onder meer ESNS, het Bevrijdingsfestival Groningen, SPOT, Vera en Simplon zijn aangesloten bij de vereniging, naast tientallen andere podia in de rest van het land. Hoofdprogrammeur Hanneke Dijkstra van Simplon herkent de problemen die de cijfers schetsen, vooral rond de nachtprogramma’s: “Het zit denk ik vooral in de persoonlijke financiële situatie van mensen”, stelt Dijkstra aan de NOS. “Mensen hebben echt, echt minder te besteden.”