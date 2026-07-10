Politie zoekt getuigen van ongeval met 90-jarige man

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval op dinsdag 26 mei waarbij een 90-jarige man op een bromscooter ten val kwam.

De man reed met zijn 87-jarige vrouw, die op een elektrische fiets zat, vanuit Waterhuizen op het fietspad langs het Winschoterdiep.

Rond 20.00 uur kwam een ongeveer 35-jarige vrouw van de andere kant hen tegemoet fietsen. De bejaarde man raakte uit balans en belandde in de berm. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis.

De fietster heeft waarschijnlijk niks gemerkt van het ongeluk. De politie is op zoek naar haar en eventuele andere getuigen die iets hebben gezien.