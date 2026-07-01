Politie zet Burgernet in bij vermissing dertienjarig meisje in Selwerd

Foto via Politie.nl

De politie roept aan het begin van woensdagavond via Burgernet de hulp in van het publiek bij de zoektocht naar vermist een dertienjarig meisje in Selwerd.

Het gaat om een meisje van 13 jaar met een licht getinte huidskleur en een stevig postuur. Het haar van het 1.50 meter lange meisje is halflang en bruin. Mogelijk draagt ze dit in een haarnetje. Ten tijde van de vermissing droeg de tiener een blauw joggingpak met een witte streep aan de zijkant en een witte jas van het merk Parajumper.

Mensen die het meisje zien of informatie hebben, wordt gevraagd direct contact opnemen met de politie via het noodnummer 112.