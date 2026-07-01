Politie toont ook beelden tweede verdachte van geweld in Nieuwe Ebbingestraat

Foto via Politie.nl

De politie heeft woensdag beelden vrijgegeven van een tweede verdachte van de gewelddadige vechtpartij in de Nieuwe Ebbingestraat, die plaatsvond in de nacht van zondag 15 maart.

Eerder werden al foto’s van een eerste verdachte verspreid, maar dat heeft voor de politie nog niet geleid tot zijn identiteit. Daarom verspreidt de politie nu foto’s (onderaan dit artikel te zien) van twee verdachten.

De vechtpartij vond plaats in de nacht van zondag 15 maart rond 00.30 uur. Op camerabeelden is te zien dat twee groepen met elkaar op de vuist gaan en dat daarbij fors geweld wordt gebruikt. Eén persoon raakte daarbij ernstig gewond aan zijn oog en had direct medische hulp nodig. Mogelijk is hij met een stuk glas geslagen.

Volgens de politie speelde ook de tweede verdachte een aanzienlijke rol bij het geweld. Daarom zijn nu ook van hem beelden gepubliceerd. De politie is daarnaast nog altijd op zoek naar informatie over de eerste verdachte.

De politie vraagt mensen die één of beide verdachten of meer informatie hebben om zich te melden via de Opsporingstiplijn (0800-6070). Anoniem melden kan via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.