Politie kondigt snelheidscontroles aan in Lellens na klachten over te hard rijden

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De politie gaat de komende tijd vaker controleren op de maximumsnelheid die in het dorp Lellens wordt gereden. Dat laat de politie op sociale media weten.

Afgelopen week hebben agenten een gesprek gevoerd met de dorpsvereniging in Lellens. Daarin is naar voren gekomen dat er regelmatig te snel wordt gereden in het dorp. “Het gesprek ging over de verkeersveiligheid”, schrijft de politie. “In Lellens geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.”

De politie geeft aan dat er de komende periode controles zullen plaatsvinden. Wanneer en op welke manier dat gaat gebeuren, wordt niet vermeld.