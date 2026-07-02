Politie houdt twee mensen aan in binnenstad

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Op haar Instagram-account schrijft de politie dat zij donderdag twee aanhoudingen heeft verricht in de binnenstad van Groningen. De mannen, die samen op pad waren, lijken te zijn aangehouden vanwege verschillende overtredingen.

Een 25-jarige Groninger is ingerekend vanwege betrokkenheid bij bedreiging met met een vuurwapen. Een 30-jarige man, die bij de verdachte aanwezig was, werd ook aangehouden. Hij droeg een grote hoeveelheid verdovende middelen bij zich.

Beide verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. Het onderzoek loopt.