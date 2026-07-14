Politie houdt meerdere personen staand na verdachte situatie

Foto: Albert van den Berg.

De politie rukte in de nacht van maandag op dinsdag met meerdere voertuigen uit naar de Bedumerstraat. Daar werden enkele mensen staande gehouden.

De politie kwam in actie na een melding rond middernacht van een verdachte situatie aan de Van Slingelandstraat. In de Bedumerstraat trof de politie meerdere personen aan.

Volgens een getuige reden vier jongeren met bivakmutsen over hun hoofd op twee fatbikes rond.

De politie is in gesprek gegaan met de verdachten, maar constateerde geen strafbare feiten, zodat zij hun weg konden vervolgen.