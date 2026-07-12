Point guard Oshean Brathwaite tekent voor twee jaar bij Donar

Donar in het Topsportcentrum Almere

Oshean Brathwaite speelt komend seizoen voor Donar. Dat heeft de Groningse basketbalclub zondag laten weten. De 24-jarige point guard komt over van het Belgische Hubo Limburg United, waar hij het afgelopen seizoen onder contract stond.

De in Weert geboren Brathwaite tekent in Groningen een contract voor twee seizoenen. In februari 2020 maakte hij zijn debuut op het hoogste niveau in een wedstrijd tegen Donar. Tot 2025 bleef hij spelen voor Basketball Academie Limburg (BAL), waar hij in de loop der jaren uitgroeide tot een vaste basisspeler. In 2023 werd Brathwaite verkozen tot ‘BNXT Rising Star of the Year’, de prijs voor de beste Nederlandse speler onder de 21 jaar.

Het afgelopen seizoen speelde de 1,83 meter lange guard in België onder coach Raymond Westphalen. Hij kwam daar 41 wedstrijden in actie, waarin hij gemiddeld dertien minuten speeltijd per wedstrijd kreeg. Daarin was hij gemiddeld goed voor 2 punten en 2,4 assists per wedstrijd.

Donar-coach Jason Dourisseau is content met de komst van de Limburger: “We zijn blij dat Oshean bij Donar tekent. Hij is een betrouwbare point guard die het team kan aansturen. Tegelijkertijd is hij iemand die als jonge Nederlandse speler met ons mee kan groeien.” Ook Brathwaite zelf kijkt uit naar zijn overstap naar het Noorden: “Ik kan niet wachten om het shirt van Donar aan te trekken en een prachtig seizoen te spelen in Martiniplaza, voor de beste fans van het land.”