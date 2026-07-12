Poeli Flip bestaat 80 jaar, maar zoekt verjonging: “Biljarten is eigenlijk pure natuurkunde”

Biljartclub Poeli Flip viert dit najaar haar tachtigste verjaardag. Hoewel er achter de schermen al hard wordt gewerkt aan een jubileumfeest, heersen er ook zorgen bij de vereniging. Voorzitter Nick Abeln vertelt over de rijke historie, de hechte clubliefde en de dringende zoektocht naar jongere leden.

Nick, tachtig jaar biljarthistorie. Hoe is dat destijds allemaal begonnen?

“Het is allemaal begonnen in 1946. De vereniging zag het levenslicht in restaurant Suisse in de Herestraat, wat van 1893 tot 1963 een vooraanstaand café-restaurant en een echt ontmoetingspunt in de stad was. In het eerste jaar na de Tweede Wereldoorlog kwamen daar een aantal mannen bij elkaar die de biljartclub hebben opgericht. In eerste instantie gebeurde dat onder een andere naam, maar op een gegeven moment is de vereniging Poeli Flip gaan heten. Hoe we exact aan die naam gekomen zijn? Dat weet eigenlijk niemand meer. Er doen wel verhalen de ronde, maar of die ook echt waar zijn…”

Jouw eigen familie is ook al vanaf het allereerste uur bij de club betrokken, toch?

“Dat klopt, mijn vader was een van de oprichters. Zelf ben ik in 1947 geboren, dus ik heb heel veel van de clubgeschiedenis van dichtbij meegekregen. Het idee destijds was simpel: er was behoefte om samen te biljarten. Het waren vooral lokale middenstanders die in de eerste jaren de kar trokken. Er is altijd op een prima niveau gespeeld, maar het mooie was de sfeer eromheen. Terwijl de leden wachtten tot een partij was afgelopen, spraken ze met elkaar over het nieuws, de politieke ontwikkelingen en over alles wat er speelde in de stad.”

Het is dus gaandeweg veel meer geworden dan zomaar een sportvereniging?

“Absoluut, de sociale interactie is minstens zo belangrijk. En die is de afgelopen jaren natuurlijk alleen maar crucialer geworden, naarmate leden ouder worden. Juist dan is het heel mooi dat deze plek bestaat, waar ze hun sport kunnen beoefenen, maar waar ze bovenal andere mensen ontmoeten en aanspraak hebben.”

De club zoekt momenteel naar nieuwe leden. Hoe staat de vereniging er nu voor?

“We hebben op dit moment exact 13,5 leden. Onlangs meldde iemand zich aan die nu meedraait en meekijkt. Dat is bij ons heel gebruikelijk: je hoeft niet direct lid te worden, je kunt eerst rustig kennismaken en kijken of het wat voor je is. De noodzaak voor nieuwe aanwas is wel groot. Ons oudste lid is 89 jaar oud en viert dit jaar zijn vijftigste jubileum als lid. De gemiddelde leeftijd ligt inmiddels tegen de 80 jaar aan en ons jongste lid is 66. We zouden het fantastisch vinden als er wat jongere leden bij komen.”

Groningen is een hele jonge studentenstad. Hoe komt het dat zij jullie nog niet weten te vinden?

“Ik denk dat het met zichtbaarheid te maken heeft. Om tegenwoordig op te vallen, moet je online actief zijn. Daarom willen we een website bouwen en actief worden op sociale media; dat zijn de plekken waar we hopelijk jongere generaties kunnen aanspreken. En we zijn ook heel blij dat jullie als omroep contact met ons zoeken. Dat geeft ons de kans om te vertellen wie we zijn en hoe gezellig het hier is. En voor de duidelijkheid: met jongere leden bedoel ik niet per se studenten, ook dertigers en veertigers zijn van harte welkom.”

Jullie hopen de digitale plannen te financieren via Rabobank Clubsupport. Wat zijn de concrete doelen?

“We zijn een kleine vereniging die wekelijks op dinsdagavond speelt in de Semmelstee in de wijk Corpus den Hoorn, maar daar komen natuurlijk kosten bij kijken. Naast het ontwikkelen van een website zouden we heel graag twee digitale scoreborden willen aanschaffen. Ook is er onderhoud nodig aan de biljarts en willen we jaarlijks nieuwe ballen kopen. Ons huidige budget is daarvoor ontoereikend. Bij Rabobank Clubsupport kan er van 7 tot en met 26 september op ons gestemd worden. Hoe meer stemmen, hoe groter de kans dat we onze vereniging een moderne impuls kunnen geven.”

Het grote jubileumfeest staat gepland voor 13 november. Weet je al wat er gaat gebeuren?

“De officiële oprichtingsdatum is 11 november 1946, en we vieren het die vrijdag de 13e. Maar hoewel ik de voorzitter ben, heb ik werkelijk geen idee wat er precies gaat gebeuren. Een speciale commissie is hier al druk mee bezig en hult zich in totaal stilzwijgen. Wat er gaat gebeuren is voor mij dus ook nog een grote verrassing. Het zou natuurlijk super zijn als we rond die tijd al een aantal van onze doelen hebben bereikt om het feest compleet te maken.”

Ik hoor veel enthousiasme. Wat maakt de sport biljarten zo mooi?

“Goh, wat is er niet leuk aan? Het is een fantastische sport waar ontzettend veel facetten bij komen kijken. Je zou kunnen zeggen dat het raakvlakken heeft met wiskunde, meetkunde en natuurkunde. Waar stoot je de bal, welke hoek kies je? Het is echt een concentratiesport waar je flink wat balgevoel voor moet hebben. Maar zoals ik al zei: het sociale aspect, de waardevolle gesprekjes met elkaar aan de zijkant, maakt het plaatje compleet.”

Voor de lezers die nu enthousiast zijn geworden: hoe kunnen zij kennismaken?

“Iedereen is van harte welkom! Deze hele zomer spelen we op dinsdagavonden in de Semmelstee aan de Semmelweisstraat. We kennen dus geen zomerstop en zijn er wekelijks van 19.30 tot 22.30 uur te vinden. Je hoeft je van tevoren niet aan te melden en je kunt rustig bij ons binnenlopen om de kat uit de boom te kijken. Of je nu 16, 25 of 45 jaar bent: we laten je de passie van deze mooie sport graag zien!”