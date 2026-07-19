Peter hoopt Nijmeegse Vierdaagse voor de vierde keer te volbrengen: “Alle onenigheid smelt als sneeuw voor de zon”

Foto: Roger Veringmeier - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89355824

Nijmegen maakt zich op voor de 108ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Terwijl de traditionele feesten dit weekend al losbarsten, komen de wandelaars aanstaande dinsdag voor het eerst in actie. Onder hen is Peter Bruinewoud uit Groningen, die de tocht dit jaar voor de vierde keer hoopt te volbrengen.

Peter, de start komt nu heel dichtbij. Ben je er klaar voor?

“Jazeker, gistermiddag heb ik mijn koffer al gepakt en vandaag ga ik onderweg richting Nijmegen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Het blijft een heel bijzonder evenement om aan mee te mogen doen. Bovendien lijken de weersomstandigheden dit jaar perfect te worden. Van tevoren hoop je altijd dat het niet te heet wordt, en dat lijkt te lukken: met temperaturen net boven de twintig graden krijgen we ideaal wandelweer. Dat hebben we de afgelopen jaren wel eens anders meegemaakt.”

De eerste wandeldag is pas dinsdag. Waarom reis je nu al af?

“Om meerdere redenen. Allereerst wil ik me in alle rust kunnen installeren en even acclimatiseren na de reis. Ook is het leuk om vanavond nog even de stad in te trekken. Om de sfeer daar te proeven. Maar nog belangrijker: je moet in het weekend voorafgaand aan de start je startbewijs ophalen bij het registratiebureau op De Wedren. Dat kan eventueel nog op maandag, maar met 47.000 deelnemers kun je het maar beter zo snel mogelijk geregeld hebben. Het is slim om niet tot het laatste moment te wachten.”

En dan gaat het dinsdagochtend vroeg allemaal beginnen…

“Klopt. Dit jaar loop ik de 40 kilometer. Dat betekent maandagavond vroeg onder de wol, want dinsdagochtend om 05.00 uur start mijn tocht. En dat vroege opstaan is stiekem misschien wel één van de grootste uitdaging, want ik ben van nature echt een avondmens. In de dagen voorafgaand aan de start probeer ik mijn ritme alvast wat aan te passen, zodat mijn lichaam eraan gewend is. Dat is al het halve werk in de voorbereiding.”

Heb je de afgelopen maanden veel trainingskilometers gemaakt?

“Eigenlijk viel dat wel mee, omdat ik het wandelen al in mijn dagelijks ritme heb zitten. Ik loop altijd naar mijn werk, een wandeling van zo’n drie kwartier, waardoor ik wekelijks ongemerkt al heel wat kilometers maak. Daarnaast heb ik dit jaar een loopband aangeschaft voor thuis. Zo kan ik ook makkelijk en efficiënt trainen als ik een keer wat minder tijd heb. Dus ik denk dat ik goed voorbereid aan de start ga verschijnen.”

Het is alweer je vierde keer. Wat maakt de Nijmeegse Vierdaagse zo bijzonder?

“De ongekende gezelligheid en de sfeer. Waar je ook kijkt, iedereen is vrolijk. Er lopen zoveel verschillende mensen mee; we spreken over 88 verschillende nationaliteiten die allemaal dezelfde ’taal’ spreken. Onderweg heb je de leukste gesprekjes met wildvreemden. Voor mij is Nijmegen tijdens de Vierdaagse echt een voorbeeld voor de wereld. Ik zou bijna willen zeggen: laat de wereld altijd zoals de Nijmeegse Vierdaagse zijn.”

Bedoel je daarmee dat alle wereldse problemen daar even niet lijken te bestaan?

“Precies. Er is werkelijk nooit onenigheid. Alle maatschappelijke discussies en moeilijkheden smelten daar als sneeuw voor de zon. Natuurlijk gebeuren er genoeg mooie dingen op de wereld, maar er is ook veel ellende en er zijn veel zorgen. Maar al die problemen en al die polarisatie, die vergeet je tijdens zo’n week compleet, en dat voelt ontzettend prettig.”

Heb je er alle vertrouwen in dat je de Via Gladiola gaat halen?

“Daar ga ik wel vanuit! Het bijzondere aan Nijmegen is dat je als wandelaar echt op handen gedragen wordt door het publiek. Je loopt door talloze dorpjes waar het één groot feest is. Al heb je allemaal blaren of verga je van de spierpijn: zodra je al die enthousiaste mensen langs de kant ziet, vergeet je de pijn. Dat is onbeschrijfelijk om mee te maken.”

Nijmegen is voor jou stiekem ook een warming-up, want over drie weken staat de Groningse Vierdaagse op het programma.

“Haha, ja! Vorig jaar heb ik de tocht in Groningen helaas niet volbracht omdat ik last had van blaren. Ik had mezelf simpelweg overschat. Daarom doe ik dit jaar in Groningen bewust mee aan de 20 kilometer. Als ik terugkom uit Nijmegen heb ik precies een week hersteltijd. En laten we eerlijk zijn: 20 kilometer is ook een prachtige afstand.”

In Nijmegen word je gedragen door de massa. Mist Groningen die sfeer nog een beetje?

“Het zijn twee totaal verschillende evenementen, en dat is juist de kracht. In Groningen loop je veel meer door de rust en de prachtige natuur, niet constant door feestende dorpskernen. Die afwisseling is geweldig. Laten we bovendien niet vergeten dat de Groningse Vierdaagse pas aan zijn tweede editie toe is. De allereerste editie van Nijmegen begon ooit met slechts een handjevol deelnemers, dus wat dat betreft lopen we in Groningen mijlenver voorop. Ik ben er ontzettend trots op en weet zeker dat er hier uiteindelijk een evenement komt te staan dat heel mensen zal laten zien hoe mooi en bijzonder Groningen is.”