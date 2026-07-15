Persoon gewond bij conflict op Martinikerkhof

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een conflict op het Martinikerkhof is woensdagavond een persoon gewond geraakt. De politie meldt dat er inmiddels één verdachte is aangehouden.

Aanvankelijk werd gemeld dat er op het Martinikerkhof een steekpartij had plaatsgevonden, maar dat bleek na onderzoek niet het geval te zijn. “Er is op het plein een conflict of een vechtpartij geweest binnen een groep die daar aanwezig was”, verduidelijkt politiewoordvoerder Thijs de Jong. “Bij die vechtpartij is één persoon gewond geraakt. We hebben inmiddels een verdachte aangehouden. Deze persoon is overgebracht naar het politiebureau en zal daar worden verhoord.”

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door een ambulandemedewerker die met een motorambulance ter plaatse kwam. Vervoer naar het ziekenhuis bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. De politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het incident.