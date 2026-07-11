Parkeerverbod rond Noorderplantsoen vanwege opnames speelfilm

Foto: Erick Bakker

Het Noorderplantsoen vormt komende week het decor voor opnames voor de Nederlandse speelfilm ‘Happy Days’. Vanwege de filmopnames geldt er vanaf maandag een parkeerverbod aan de Nassaulaan en Noorderbinnensingel. Buurtbewoners worden gevraagd hun auto elders te parkeren.

In de beide straten zijn sinds enkele dagen verschillende gele waarschuwingsborden te vinden. “Vanwege filmopnames het verzoek om niet tussen de gele borden te parkeren van maandag 13 juli tot en met donderdag 16 juli”, zo staat er te lezen. De borden staan onder meer voor de Nassauschool en aan de overzijde van de straat bij de woningen met even huisnummers. De daadwerkelijke opnames in het Noorderplantsoen vinden plaats op dinsdag, woensdag en donderdag.

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Foto: Erick Bakker

Dementie

‘Happy Days’ wordt geregisseerd door Floor van der Meulen, die eerder al de film ‘Pink Moon’ produceerde. De nieuwe speelfilm vertelt het verhaal van een energieke oma die met veel toewijding voor haar kleinkinderen zorgt, maar gaandeweg te maken krijgt met de eerste signalen van dementie.

De afgelopen periode is er gezocht naar mensen die wilden figureren in verschillende scènes die in het plantsoen worden opgenomen. Het gaat om rollen waarbij er gepicknickt, gejogd of met een kinderwagen of hond door het plantsoen wordt gelopen. Naast de opnames in Groningen wordt er ook gefilmd in het Friese Drachten.