Parkdag in Stadspark smaakt naar meer: “Zoals Jan Evert Scholten het bedacht had” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De eerste editie van de Parkdag, die zaterdag werd gehouden op de voormalige drafbaan in het Stadspark, heeft ongeveer 5.000 bezoekers getrokken. Volgens projectleider Marlous Oijnhausen is het cadeau van de gemeente Groningen aan de inwoners daarmee een succes geworden.

Marlous, hoe is de dag verlopen?

“Op dit moment zijn we nog druk bezig met de laatste opruimwerkzaamheden, maar we kijken terug op een ontzettend geslaagde dag waarop alles heel goed is verlopen. Alleen in de avonduren had het wat drukker mogen zijn. Er stonden toen verschillende artiesten op het podium geprogrammeerd, maar door de wind koelde het snel af, waardoor veel mensen ervoor kozen om naar huis te gaan. De wind was overigens ook de reden dat een ballonvaart niet doorging. Gedurende de dag vond er een verloting plaats waarbij er kans kon worden gemaakt op een ballonvaart die in de avond zou starten. De verloting heeft wel plaatsgevonden. Maar door de wind is de ballonvaart uitgesteld.”

Had je van tevoren verwacht dat het zo’n succes zou worden?

“Dat was vooraf natuurlijk de grote vraag. Je houdt rekening met allerlei scenario’s. Wat als we te maken krijgen met een stormloop? En wat als er helemaal niemand komt opdagen? Dat laatste was een soort boze droom waar ik ’s nachts wakker van werd. Gelukkig is het een prachtige dag geworden. Hoeveel mensen we precies hebben mogen verwelkomen is lastig te schatten omdat het terrein meerdere ingangen heeft, maar we gokken op zo’n vijf- tot zesduizend bezoekers. Op een gegeven moment moesten we ook in actie komen bij de fietsenstalling omdat deze vol dreigde te raken. Maar dit hebben we goed opgelost.”

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Optredens op het hoofdpodium. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Gedurende de dag was er van alles te doen, hè?

“Het programma begon om 13.00 uur en livemuziek, sport, creativiteit en ontmoeting stonden centraal. Op het hoofdpodium stonden Bruno Storm, Blues Gallery en Lange Mannen met Haast. Voor kinderen was er een uitgebreid plein met springkussens, creatieve workshops en acts van Circus Santelli en Bij Vrijdag. Op de Sportweide presenteerden Groningse sportverenigingen zich. Bezoekers konden daar kennismaken met verschillende sporten en meedoen aan clinics en demonstraties. Dan zie je ineens mensen spontaan roeien of zwaardvechten; dat pakte echt heel mooi uit.”

Wat waren de reacties van de bezoekers?

“Die waren louter positief. Kinderen vonden de activiteiten fantastisch, waarbij vooral de springkussens erg in trek waren. Maar ook de algemene sfeer was goed: veel mensen hadden een picknickkleedje, eigen broodjes en drinken meegenomen om lekker in het gras een spelletje te spelen. Anderen schoven aan bij de lange picknicktafel die wij hadden klaargezet, in de hoop dat wildvreemden met elkaar in gesprek zouden gaan. En dat gebeurde ook! Wat ook heel bijzonder was, was het zonnestralenspel, waarbij je met een groep aan een touw trekt om iemand op te tillen. In de avond waren daar nog steeds jongeren mee bezig. Dan denk ik: wow, wat een succes. Wat leuk!”

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Het ‘zonnestralenspel’ was erg in trek. Foto: Rieks Oijnhausen Belangstelling voor de djembe-workshop. Foto: Rieks Oijnhausen

Smaakt dit initiatief naar meer?

“De Parkdag werd georganiseerd vanwege het honderdjarig bestaan van het Stadspark. In 1926 werd het park geopend, nadat industrieel Jan Evert Scholten de grond destijds had geschonken. Met deze dag wilden we laten zien dat het Stadspark al een eeuw lang dé ontmoetingsplek voor inwoners is. Om het voor iedereen toegankelijk te maken, waren de entree en vrijwel alle activiteiten gratis, en hanteerde de horeca schappelijke prijzen. Dat was mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de gemeente. Of dit een vervolg verdient? Dat zou superleuk zijn. We moeten uiteraard eerst evalueren, maar met behulp van sponsoring zou een tweede editie mogelijk moeten zijn.”

En nu dus de laatste loodjes met opruimen?

“Klopt, we leggen de laatste hand aan het terrein. En daarvoor wil ik de bezoekers echt een groot compliment maken: het veld ligt er keurig netjes bij. Niemand heeft gisteren afval laten slingeren, alles is netjes in de bakken gegooid of mee naar huis genomen. Wat dat betreft was het een dag uit het boekje, geheel in de geest van Jan Evert Scholten. Precies zoals hij het honderd jaar geleden bedacht had, zo pakte het gisteren uit: er is volop ontmoet, genoten en plezier gemaakt.”