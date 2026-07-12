Overwoekerd graf van Groningse hoogleraar Huizinga in ere hersteld

Foto: Henk Bakker

Het nagenoeg verdwenen graf van Dirk Huizinga, voormalig hoogleraar fysiologie en histologie aan de Rijksuniversiteit Groningen , is in ere hersteld op de Noorderbegraafplaats. De restauratie werd gefinancierd door het Koninklijk Natuurkundig Genootschap.

“Het genootschap bestaat dit jaar 225 jaar”, vertelt Henk Bakker, die rondleidingen geeft op de verschillende Groningse begraafplaatsen. “Naast alle festiviteiten leek het de organisatie passend om dit project te ondersteunen, juist vanwege de grote betekenis die Huizinga gehad heeft als hoogleraar.” Dirk Huizinga werd in 1840 geboren in Den Horn. In 1859 trad hij in de voetsporen van zijn vader en grootvader door theologie te studeren. Na drie jaar in Amsterdam raakte hij echter in een geloofscrisis. Hij stopte met zijn studie en vertrok naar Groningen om medicijnen en later wis- en natuurkunde te studeren. Hij werd al snel assistent van professor Izaac van Deen en groeide uiteindelijk zelf uit tot hoogleraar fysiologie. Dirk Huizinga is daarnaast de vader van de bekende historicus Johan Huizinga.

Overwoekerd door braamstruiken

Bakker: “Door de tand des tijds was het graf van Dirk Huizinga nauwelijks nog als zodanig te herkennen. Stichting Terebinth, die zich inzet voor funerair erfgoed, zette me een tijd geleden op het spoor. Aanvankelijk was de plek onvindbaar en volledig overwoekerd door braamstruiken, maar we hebben het graf weten te lokaliseren. Hoewel de tekst door weersinvloeden flink was aangetast, hebben we deze kunnen ontcijferen. Een steenhouwer heeft zich vervolgens ontfermd over het maken van een nieuwe grafsteen. Het ligt er nu weer prachtig bij.”

Volgens Bakker is het belangrijk dat dit soort historische graven behouden blijven: “Dirk Huizinga heeft het geluk dat er in de Oosterparkwijk een straat naar hem is vernoemd, waardoor zijn naam in herinnering blijft. Maar nu is ook zijn laatste rustplaats weer in ere hersteld. De oude steen was behoorlijk verzakt, maar dat is allemaal gecorrigeerd. Het graf kan zeker weer honderd jaar mee.”