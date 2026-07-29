Overleden persoon aangetroffen in water Oude Winschoterdiep

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In het Oude Winschoterdiep is woensdagavond het lichaam van een overleden persoon aangetroffen. Dat meldt de politie.

Het stoffelijk overschot werd aangetroffen rond 22.30 uur. “Op dit moment doen wij onderzoek naar de toedracht en de identiteit van de persoon”, aldus een politiewoordvoerder. Volgens de politie werd het lichaam aangetroffen ter hoogte van het Verlengde Winschoterdiep, nabij het Europapark en de Euroborg.

Een nieuwsfotograaf vertelt dat het Verlengde Winschoterdiep is afgesloten met politielint tussen de afslag naar de Ellensmolen en de afslag naar De Vriendschap. “Op de locatie zijn agenten van onder andere de Forensische Opsporing aanwezig om onderzoek te doen”, aldus de fotograaf.

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