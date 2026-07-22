Over een maand barst de KEI-week los: dit is er nieuw

Feesten, rondsnuffelen bij sport- en studentenverenigingen en vooral veel nieuwe mensen leren kennen. Over een maand begint de KEI-week: de introductieweek voor de nieuwe lichting studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Academie Verloskunde Groningen, Stenden Hogeschool en mbo-instellingen. Het bestuur van KEI is druk bezig met de laatste voorbereidingen.

“Het programma is in grote lijnen hetzelfde als de afgelopen jaren”, vertelt Thijs Dado, voorzitter van het bestuur van de KEI-week. Dat betekent dat de week begint met de informatiemarkt op de Vismarkt. Daarnaast zijn er de grote evenementen op de Grote Markt, stadswandelingen, rondritten in cabriobussen, sportproeverijen, de KEI-parade en de Night of the Songs, het grootste karaoke-evenement van Nederland. De grootste verandering, volgens Dado, is de verbetering van bestaande evenementen.

Verbeteringen

Zo is er voor het eerst dit jaar een diner met goedkope pizza’s op de Vismarkt, voorafgaand aan de oudste activiteit van de KEI-week: de open-air bioscoop. Ook is het culturele evenement uitgebreid. Dat heet vanaf nu CultiFest. “Het vorige concept beviel niet, dus zijn we in gesprek gegaan met culturele studentenverenigingen. Samen met hen hebben we nu een nieuw programma opgesteld. Er zijn verschillende workshops en verenigingen zullen demonstraties geven.”

Verder is het programma voor de studenten uit het buitenland uitgebreid met een Engelstalige pubquiz op de Nieuwe Markt. “Daarmee proberen we iets mooiers aan te bieden voor de nieuwe internationale studenten.” En het dagprogramma van het eindfestival is verbeterd, aldus het bestuurslid.

MBO-studenten

Sinds 2023 kunnen mbo-studenten meedoen aan de KEI-week. Tot die tijd was de introductieweek enkel gericht op hbo- en universiteitsstudenten. Dado vertelt dat ze de KEI-week ook onder MBO-studenten actief gepromoot hebben. “Er is veel enthousiasme vanuit het mbo, maar het aantal aanmeldingen van studenten uit deze groep valt nog tegen de afgelopen jaren”, vertelt de voorzitter. “We merken dat veel mbo-studenten nog niet het idee hebben dat de KEI-week ook voor hen is.” Het bestuur hoopt dat dat gaat veranderen.

Vrijwilligers

In aanloop naar de introductieweek is het bestuur nog wel op zoek naar vrijwilligers. “Het is hartstikke leuk om actief te worden bij KEI”, zegt Dado. “Waarbij je een grote vriendengroep opbouwt, waarmee je samen een van de grootste evenementen van Groningen neerzet. Aan het eind kun je dan trots terugkijken op een mooie week.”