OV-Consumentenplatform wil betere toegankelijkheid bushalte Hereplein

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Het OV-Consumentenplatform Groningen vraagt de gemeente Groningen om de bushalte aan het Hereplein beter toegankelijk te maken. Volgens het platform sluit de halte niet goed aan op de instaphoogte van de bussen, waardoor reizigers moeilijk kunnen in- en uitstappen.

Volgens het consumentenplatform is de halte extra belangrijk geworden sinds de opening van het nieuwe busstation bij het Hoofdstation, omdat reizigers die aan de noordkant van het spoor wonen niet meer kunnen opstappen op het oude busstation.

Maar reizigers die slecht ter been zijn of reizen met een rollator of een buggy kunnen de halte moeilijk gebruiken, zo stelt de reizigersorganisatie, doordat het wegdek hoger ligt dan de stoep. Ook moeten reizigers soms een grote afstand overbruggen tussen de bus en de stoeprand.

De reizigersorganisatie wijst daarnaast op de twee drempels aan het begin en het einde van de halte. Volgens het consumentenplatform verstoren die de doorstroming van het busverkeer en zorgen ze voor minder comfort voor reizigers en chauffeurs.

‘Trottoir omhoog of straat omlaag’

Het consumentenplatform ziet twee mogelijke oplossingen. De gemeente kan het trottoir verhogen tot de hoogte van de businstap of juist het straatniveau en de drempels verlagen, zodat de instap gelijk komt met de vloer van de bus.

Ook vraagt het platform aandacht voor de lantaarnpalen bij de halte. Volgens het consumentenplatform staan sommige palen zo dicht bij de uitstap dat reizigers met een rollator of buggy daar hinder van kunnen ondervinden. Het advies is om de middelste lantaarnpalen te verplaatsen.