Oud-bestuurders Donar schikken voor drie ton met curator om rechtszaak over aansprakelijkheid te voorkomen

'Donar-redder' Jakob Klompien (links) en oud-bestuursvoorzitter Jannes Stokroos (rechts) bij de bekendmaking van het faillissement in 2023 - Foto: Joris van Tweel

Drie van de vier voormalige bestuurders van Stichting Prof Basketbal Groningen, de stichting achter Donar tot het faillissement in 2023, hebben een schikking getroffen met de curatoren. Daarmee voorkomen beide partijen een rechtszaak over de vraag of de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor het faillissement.

De aansprakelijkheidsverzekeraar van de drie oud-bestuurders betaalt 300.000 euro aan de faillissementsboedel. Volgens de twee curatoren zijn daarmee alle mogelijke geschilpunten tussen de curatoren en deze drie bestuurders afgehandeld.

Jannes Stokroos, voormalig bestuursvoorzitter van het ‘oude Donar’, laat weten blij te zijn met de schikking: “Het faillissement van Donar heeft op velen een negatieve impact gehad. Wij zijn blij en opgelucht dat er na jaren van onzekerheid voor ons duidelijkheid is gekomen. Met deze regeling komt voor ons een einde aan een langdurige en belastende periode. Wij kunnen deze kwestie nu definitief achter ons laten en ons richten op de toekomst.”

Gesteggel over aansprakelijkheid ten einde

Nadat Donar in 2023 failliet ging, onderzochten de curatoren hoe het toenmalige bestuur functioneerde. Volgens hen had het bestuur langere tijd onvoldoende inzicht in de financiële situatie van Donar, omdat de financiële administratie grotendeels bij één bestuurder lag. Daarom is de financiële administratie nog steeds moeilijk en onvolledig te reconstrueren, stellen de curatoren. Mede daardoor is volgens de curatoren mogelijk niet voldaan aan de wettelijke administratieplicht.

De curatoren stellen dat het bestuur daarvoor wel als geheel aansprakelijk kan worden gehouden. Maar daar waren de drie oud-bestuurders het niet mee eens. Maar om een lange en dure rechtszaak te voorkomen, is er nu gekozen voor een ‘minnelijke regeling’. De verzekeraars van de drie voormalig Donar-bestuurders doen daarom drie ton in de boedel van het voormalige Donar, waarmee schulden kunnen worden afbetaald.

Voormalig penningmeester valt buiten schikking

De eerder genoemde vierde bestuurder (Ronald Arkema) die destijds functioneerde als de penningmeester, valt niet binnen de schikking die de andere drie bestuurders nu hebben getroffen. Zijn positie wordt nog afzonderlijk beoordeeld. De curatoren nemen daarover op een later moment een beslissing.

Los van het faillissement liep ook een onderzoek van de Belastingdienst naar de Stichting Basketball Business Club. In die zaak besloot de Belastingdienst eerder dit jaar om drie oud-bestuurders, met uitzondering van de toenmalige penningmeester, niet persoonlijk aansprakelijk te stellen voor een openstaande belastingschuld.