Organisatie enthousiast na Red Bull District Ride met 20.000 bezoekers: “Riders vonden dit het vetste evenement ooit”

Foto: Rieks Oijnhausen

De Red Bull District Ride heeft zaterdag ongeveer 20.000 bezoekers naar de Grote Markt getrokken. De organisatie spreekt van een succes en hoopt met het evenement jonge inwoners geïnspireerd te hebben. Of er een vervolg op het evenement in Groningen komt, is onbekend, maar volgens de organisatie mag er gerust geduimd worden.

Zondagmiddag wordt er op de Grote Markt nog druk gewerkt om alles op te ruimen. Die opruimwerkzaamheden begonnen zaterdagavond direct na afloop. “Wat we de afgelopen dagen hebben meegemaakt in Groningen moet nog landen”, vertelt Desmond Tessemaker. Tessemaker was degene die de baan ontwierp. “Officieel is mijn naam daaraan verbonden, maar in de praktijk hebben we juist de deelnemers hierbij betrokken: zij hebben input gegeven waar wij als team mee aan de slag zijn gegaan. Uiteindelijk kijken we terug op een ‘goede rollercoaster’. Je kunt echt spreken van een megaproductie die in veel te weinig tijd is neergezet.”

De voorbereidingen begonnen anderhalf jaar geleden: “De afgelopen week werd het voor de inwoners echt zichtbaar toen we gingen bouwen. We hadden zo’n 115 tot 135 mensen op locatie aan het werk. De groep steigerbouwers bestond bijvoorbeeld uit dertig personen. Er waren 25 mensen bezig om de baan te bouwen. En dan nog al die mensen die actief zijn als sidecrew en met de branding.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

“Het was spannend om dit in het platte Groningen te organiseren”

Het evenement vond voor het eerst plaats in 2005 in het Duitse Neurenberg, wat ook de stad bleef bij de daaropvolgende zes edities. “Het was heel erg spannend om dit in Groningen te organiseren. Als team hebben we ons echt wel afgevraagd: gaat dit werken? Je gaat deze sport beoefenen op het platste stukje grond dat je kunt vinden, terwijl deze sport juist hoogte nodig heeft. Bij het ontwerpen hebben we gebruikgemaakt van doorberekeningen die de computer maakte. Daaruit bleek dat het kon. Maar toen de riders zelf aan de slag gingen, werd pas echt duidelijk: ja, het kan.”

Toch bleven er onzekerheden: “De sport die hier beoefend wordt is erg weersafhankelijk. Neem bijvoorbeeld de wind. Bij het onderdeel ‘Big Air’ werd er gestart vanaf het dak van horecazaak Werkman aan de zuidzijde van de Grote Markt. Je staat daar op zeventien meter hoogte. De wind heeft op zo’n plek veel invloed. Je hebt er ook te maken met valwind. In een stad, in de dichte bebouwing, gedraagt de wind zich altijd anders. Daarom hebben we gebruikgemaakt van windmeters en we hadden een eigen weerman op locatie. Uiteindelijk is dat goed gekomen.”

“Gaan hier voldoende mensen op afkomen?”

Tessemaker vertelt dat het evenement door zo’n 20.000 mensen bezocht is: “Van tevoren hadden we onze bedenkingen: gaan hier voldoende mensen op afkomen? Het wordt namelijk georganiseerd tijdens de dagen waarop een groot deel van de liefhebbers vakantie heeft. Uiteindelijk hebben we ervoor moeten kiezen om de Grote Markt af te sluiten. We wisten van tevoren dat we maximaal 20.000 mensen konden ontvangen: meer was, ook omwille van de veiligheid, niet mogelijk. En wat we gezien hebben, is dat er een internationaal publiek op het evenement afkwam. Vrienden van mij zaten deze week op een camping. Om hen heen stonden bijvoorbeeld allemaal Duitsers met mountainbikes op hun camper. Één en één zal in dit geval vast twee zijn.”

Volgens Tessemaker kon de uitvoering niet beter: “Wat veel indruk heeft gemaakt, zijn diverse mensen die na afloop aan onze jas trokken. Zij vertelden dat ze het zo leuk en mooi hadden gehad. We hebben heel veel bedankjes gehad.” En dat geldt ook voor de deelnemers: “We hebben iets neergezet dat we samen met de riders ontwikkeld hebben. Met de gedachte dat je dan het beste krijgt wat je kunt krijgen. Na afloop, na de prijsuitreiking, krijg je dan van deelnemers te horen: dit was het vetste mountainbike-evenement waar we ooit aan deelgenomen hebben. Ja, dat maakt ons natuurlijk heel erg blij.”

Om de baan te bouwen is er een week gewerkt. Het roept de vraag op of het niet leuker was geweest om de baan wat langer te laten staan: “Ik begrijp heel goed waarom dat gevraagd wordt. Maar vanwege twee redenen is dit niet mogelijk: enerzijds bezet je een groot deel van de binnenstad. Omwille van de beschikbare ruimte kun je dit niet dagen laten staan. Ten tweede: wie zou je erop willen laten rijden? De baan is ontwikkeld voor de wereldtop. Vanwege veiligheidsoverwegingen kunnen we niet iedereen hier laten starten. Maar de vraag is terecht: heel veel kinderen keken hun ogen uit en waren niet bij de baan weg te slaan. Zij gaven in duidelijke bewoordingen aan dat zij dit ook heel graag zouden willen doen.”

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Foto: Mike Weening – Weening Fotografie Foto: Mike Weening – Weening Fotografie Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

“Dit evenement wordt sinds 2005 niet jaarlijks georganiseerd”

Groningen doet het op dit gebied al heel goed met een dirtpark, een pumptrack en het Colosseum waar deze sport beoefend kan worden. Het advies van Tessemaker is om op die plekken aan de slag te gaan: “De afgelopen dagen hadden we één Nederlander in actie. Toen hij aan de start verscheen, kwam er ontzettend veel gejuich en aanmoediging vanuit het publiek. En zoiets kan een vervolg krijgen. Alle kinderen die meelezen zou ik willen adviseren: ga lekker aan de slag. Ga lekker oefenen. En vooral: maak plezier. Uiteindelijk is alles mogelijk. Bijvoorbeeld aan de start verschijnen van een volgende editie van dit evenement. Maar er zijn ook equivalenten: verschillende urban sports zijn ook te vinden op de Olympische Spelen. Daar mag gerust over gedroomd worden.”

De grootste vraag is of dit evenement in Groningen een vervolg gaat krijgen: “Die beslissing is niet aan mij”, zegt Tessemaker. “Wat er de komende periode gaat gebeuren, is dat er geëvalueerd wordt. Hoe is het bevallen? Hoe is het gegaan? En ja, de publieke belangstelling, de mooie reacties en ook alle aandacht die we hebben gekregen vanuit de media spelen daarin een rol. Maar je moet je wel realiseren dat dit evenement, dat sinds 2005 bestaat, niet jaarlijks plaatsvindt. Het is namelijk een hele grote productie. Als ik op eigen titel spreek: stel dat men bij de evaluatie enorm positief is, dan is er productioneel heel veel mogelijk voor volgend jaar. Maar nogmaals: het is niet mijn beslissing. Laten we vooral met z’n allen duimen. Wij zijn in ieder geval erg tevreden en wij gaan Groningen met een grote glimlach op ons gezicht verlaten.”

D66: “Beelden van het Stadhuis en de Martinitoren zijn de hele wereld overgegaan”

In Groningen is er de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven over de urban sports. Dit is onder andere te danken aan de fractie van D66 die het onderwerp veelvuldig op de kaart zet. “Mijn partij vindt het belangrijk dat er breed gekeken wordt naar sport- en beweegmogelijkheden voor inwoners”, vertelt raadslid Andrea Poelstra van D66. “In ons verkiezingsprogramma pleiten wij nadrukkelijk voor het ‘ruim baan geven aan ondernemende urban- en lifestyle-sportaanbieders en -evenementen’; omdat juist dit soort evenementen Groningen nationaal en internationaal op de kaart zetten en duizenden inwoners en bezoekers inspireert om zelf meer te bewegen.”

Poelstra: “Het zou mij niets verbazen dat die aandacht, en ook het feit dat de media er veel over geschreven hebben, de organisatie van Red Bull District Ride opgevallen is. En als je dan ziet wat het evenement heeft gebracht: fantastisch. Dat dit op onze Grote Markt kan, waarbij de mooie beelden met het Stadhuis en de Martinitoren op de achtergrond de hele wereld over zijn gegaan: het is geweldig dat we deze kans gepakt hebben. Aanvankelijk dacht ik: jammer dat het midden in de zomervakantie wordt gehouden. Maar als je ziet hoeveel mensen er gisteren op af kwamen en dat de bussen vanuit de regio richting de stad vol zaten, dan is het echt goed opgepakt.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Poelstra denkt ook dat de sport kan groeien: “Iedereen heeft gisteren gezien hoe tof deze sport is. Helaas kwam er tijdens het evenement maar één Nederlander in actie, die via een wildcard toegang had gekregen. En natuurlijk heeft Groningen geen bergen, maar in Beijum hebben we een dirtpark, we hebben een pumptrack in Vinkhuizen en we hebben het Colosseum. Ik kan me voorstellen dat kinderen, en met name tieners, dit gisteren gezien hebben en denken: dat wil ik ook gaan doen. Zeker voor tieners biedt het kansen; dit is een groep die na het verlaten van de basisschool het sporten wat laat versloffen. Daarom is het belangrijk dat we vol blijven inzetten op het aanbieden van urban sports in de omgeving. En dan bedoel ik niet alleen het bmx’en, maar ook alle andere sporten die onder urban sports vallen.”

Volgens het raadslid smaakt het evenement naar meer: “Ja, absoluut. En dan in de breedste zin van het woord. Als gemeente moet je je best blijven doen om dit soort evenementen de ruimte te geven en er plek voor te maken. Stel dat de organisatie van Red Bull District Ride opnieuw naar Groningen wil komen, of dat een ander evenement zich aandient: daar moet je op blijven inzetten. Het zet je gemeente op de kaart, het zorgt voor levendigheid en het zorgt er indirect voor dat je jonge inwoners inspireert en hopelijk aan het bewegen krijgt.”

Het evenement op de Grote Markt werd zaterdag bij de vrouwen gewonnen door Alma Wiggberg uit Zweden. Johanna Nußbaumer uit Duitsland werd tweede; Natalia Niedźwiedź uit Polen pakte het brons. Bij de mannen won de Fransman Tim Bringer. Dawid Godziek uit Polen werd tweede en Lucas Huppert uit Zwitserland behaalde brons.

Bekijk hier de uitzending van het evenement terug: