Opvallend veel Groningers behandeld in verslavingszorg

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In Groningen krijgen relatief veel inwoners hulp voor een verslaving. Dat blijkt volgens het Algemeen Dagblad uit de meest recente cijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS).

Vorig jaar behandelde de verslavingszorg in heel Nederland bijna 68.000 mensen. Van hen wonen ruim 1.600 in Groningen. Ook ligt het aantal hoger dan in vergelijkbare gemeenten als Haarlem, Leiden, Utrecht, Nijmegen, Delft, Breda, Leeuwarden en Zwolle. Per 100.000 inwoners wordt 0,7 procent in onze gemeente behandeld in de verslavingszorg.

Daarmee is Groningen in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) de gemeente met percentueel het hoogste aantal inwoners. In de provincie volgt Veendam Groningen op de voet (0,5 procent). In Assen, Leeuwarden en Emmen worden per honderdduizend ongeveer evenveel mensen behandeld voor een verslaving.

Landelijk is de gemiddelde leeftijd van mensen in de verslavingszorg 42 jaar. Driekwart van de cliënten is man. Bijna de helft van alle mensen die hulp krijgt, heeft een alcoholverslaving. Onder mensen van 55 jaar en ouder gaat het zelfs om 60 procent. Bij jongeren tot 25 jaar is cannabis juist het grootste probleem. Vier op de tien jongeren in de verslavingszorg krijgt daarvoor een behandeling. Ook het aantal mensen met een gokverslaving neemt toe. Inmiddels krijgen meer dan 3.100 mensen daarvoor hulp.