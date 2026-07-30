Oproep voor knuffelvarkentjes gaat viraal: pakketjes stromen binnen voor hulphond Entli

“Ik kan wel een varkensstal beginnen”, zegt Bente Wepster. Het baasje van geleidehond Entli. Stadjer Bente Wepster was op zoek naar een paar nieuwe knuffelvarkentjes voor haar hulphond Entli, nadat het favoriete speeltje van de hond na jarenlang gebruik was versleten. Na een oproepje werd haar bericht al meer dan 250.000 keer bekeken en ontving ze een hele stapel knuffelvarkentjes.

Volgens Bente is het varkentje niet zomaar een speeltje. Het knuffelvarkentje heeft precies het juiste formaat, gewicht en de juiste vorm voor Entli. De hond speelt ermee, maar gebruikt het ook graag als kussentje om haar kop op te laten rusten.

De oproep leverde niet alleen duizenden reacties op, maar ook een stroom aan pakketjes. Tijdens de opnames voor OOG TV ging de deurbel zelfs opnieuw. Een buurtbewoner stond op de stoep met twee knuffelvarkentjes voor Entli. Inmiddels heeft Bente al meer dan twintig exemplaren verzameld en er zijn nog meer pakketjes onderweg.

“Ik had helemaal niet verwacht dat het zoveel mensen zou bereiken”, vertelt Bente. “De volgende ochtend was mijn telefoon ontploft. Mensen stuurden berichten uit heel Nederland en zelfs vanuit Argentinië.”

Aandacht voor hulphonden

Bente heeft een bindweefselaandoening en krijgt dagelijks ondersteuning van Entli. Daarom zet ze zich graag in voor KNGF Geleidehonden. “Mijn hulphond heeft mij mijn vrijheid teruggegeven. Daarom vind ik het belangrijk om ook iets terug te doen.”

Eerder fietste Bente al met haar bakfiets van Groningen naar Amstelveen om geld in te zamelen voor KNGF Geleidehonden. In september staat een nieuw avontuur op het programma: samen met Entli wil ze de Elfstedentocht afleggen, opnieuw om aandacht en geld in te zamelen voor hulphonden.

Naast de fondsenwerving hoopt Bente ook meer bewustwording te creëren. “Veel mensen weten nog niet precies wat een hulphond wel en niet mag. Bijvoorbeeld dat een hulphond gewoon mee naar binnen mag in een supermarkt of ziekenhuis. Door dit soort acties kunnen we daar meer uitleg over geven.”