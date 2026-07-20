Oppositiepartijen stellen spoedvragen over aanpak overlast Martinikerkhof

Hulpdiensten bij het Martinikerkhof na een vechtpartij (foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl)

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden, PVV en Forum voor Democratie vragen opheldering van het college over de aanpak van de problemen rond het Martinikerkhof. Dat doen zij na de brandbrief van omwonenden.

De overlast op het Martinikerkhof is sinds een maand exponentieel toegenomen nadat de gemeente halverwege juni ingreep bij de daklozenopvang aan de Spilsluizen. Het grasveld tegenover die opvang, dat destijds de vaste verzamelplek was voor daklozen en dealers, werd door de gemeente met hekken afgesloten. Het gevolg: de groep verplaatste zich naar het Martinikerkhof.

Bewoners van het Martinikerkhof lieten vorige week weten dat zij al lange tijd last hebben van onder meer drugsoverlast en onveilige situaties. In hun brief eisten zij dat de gemeente binnen twee dagen met een pakket maatregelen zou komen.

Geen noodverordening of samenscholingsverbod

De fracties van de vier oppositiepartijen willen nu van burgemeester Roelien Kamminga weten wat de gemeente op dit moment doet om de problemen aan te pakken. De partijen vragen waarom er, ondanks de volgens hen ernstige situatie, geen noodverordening of samenscholingsverbod is ingesteld.

Ook willen de partijen weten wat de burgemeester precies bedoelt met haar eerdere reactie dat de situatie haar volle aandacht’ heeft. Zij vragen waar dat volgens het college concreet uit blijkt. Tot slot vragen de fracties waarom bewoners eerder zijn geïnformeerd over de plannen van de gemeente dan de gemeenteraad. Zij willen weten hoe de raad zijn werk goed kan doen als die later informatie krijgt dan inwoners.

Complexe problematiek

Het gemeentebestuur benadrukt, in een reactie van enkele weken geleden, dat de problematiek in de binnenstad erg complex is. Een kant-en-klare oplossing op korte termijn is er niet. Om deze zomer toch grip op de situatie te houden, zet de driehoek (gemeente, politie en OM) momenteel in op een gerichte, harde aanpak van een relatief kleine groep van de meest hardnekkige overlastgevers.