Opnieuw meerdere slachtoffers van nepagenten in Groningen

Foto: Politie.nl

De politieteams van Groningen-Noord en Groningen-Zuid waarschuwen maandagochtend opnieuw voor oplichters die zich voordoen als agent. Volgens de politieteams kwamen de afgelopen dagen weer meerdere meldingen binnen van voornamelijk oudere slachtoffers. De politie roept inwoners op om vooral ouderen in hun omgeving te waarschuwen voor deze vorm van oplichting.

In een gezamenlijke waarschuwing op Instagram vertelt de politie dat de oplichters nog steeds werken volgens een vast scenario. Slachtoffers worden gebeld door iemand die zich voordoet als agent en vertelt dat er in de buurt is ingebroken. Vervolgens wordt aangeboden om waardevolle spullen zogenaamd veilig op te slaan op het politiebureau. Daarna komt iemand langs om sieraden, contant geld of andere kostbaarheden op te halen. Soms draagt de oplichter daarbij zelfs een politie-uniform.

De politie benadrukt dat agenten nooit op deze manier te werk gaan. De politie vraagt nooit om waardevolle spullen, bankpassen of pincodes om deze in bewaring te nemen.

Wie zo’n telefoontje krijgt, doet er volgens de politie goed aan direct op te hangen en contact op te nemen via 0900-8844. Staat er iemand aan de deur of is iemand onderweg, bel dan 112. Twijfelt iemand aan de identiteit van een agent, vraag dan altijd om een politielegitimatiebewijs. Dat is een pasje ter grootte van een rijbewijs met daarop onder meer een foto, het politielogo en een dienstnummer.

Met de waarschuwing vraagt de politie inwoners om de werkwijze van de oplichters te bespreken met familieleden, buren en kennissen, vooral ouderen. Door mensen bewust te maken van deze babbeltruc hoopt de politie nieuwe slachtoffers te voorkomen.