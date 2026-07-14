Opnames film Happy Days in Noorderplantsoen begonnen

Foto: Joke Bajema. Opnames film Happy Days

De filmopnames van Happy Days zijn dinsdag begonnen in en bij het Noorderplantsoen. Die duren tot en met donderdag.

Aan de Nassaulaan voor de Nassauschool staan inmiddels allemaal tenten en voertuigen waar de acteurs zich kunnen omkleden of eten.

Happy Days wordt geregisseerd door Floor van der Meulen, die eerder Pink Moon maakte. Het verhaal gaat over wat er allemaal bij komt kijken om grootouder te zijn.

De afgelopen periode is gezocht naar mensen die wilden figureren in verschillende scènes, die in het plantsoen worden opgenomen. Het gaat om rollen waarbij gepicknickt, gejogd of met een kinderwagen of hond door het plantsoen wordt gelopen. Naast de opnames in Groningen wordt er ook gefilmd in het Friese Drachten.