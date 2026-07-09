Oplichters doen zich voor als Mo Allach van FC Groningen

Foto via RKC Waalwijk

FC Groningen heeft te maken gehad met oplichters die zich voordoen als technisch directeur Mo Allach. De oplichters vertellen telefonisch en per email aan zaakwaarnemers dat er interesse is in spelers die zij vertegenwoordigen.

Allach en de FC hebben inmiddels aangifte gedaan van identiteitsfraude. Omdat de werkwijze van de oplichters steeds identiek is, lijkt er sprake te zijn van een bende. Ze bedienen zich van vervalste documenten en fake e-mailadressen om de zaakwaarnemers te doen geloven dat ze belangstelling voor een speler hebben. Vervolgens sturen ze een e-mail met een betaallink voor een medische keuring, reiskosten en vluchten. Als er uiteindelijk een contractvoorstel volgt staat dat vol fouten.

Diverse zaakwaarnemers hebben de FC inmiddels gewaarschuwd voor de oplichters. Volgens algemeen directeur Frank van Mosselveld hebben meerdere clubs al met hen te maken gehad. De club heeft inmiddels de KNVB en alle andere eredivisieclubs op de hoogte gesteld.