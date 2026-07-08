Open dag FC Groningen: handtekeningensessies en rondleidingen

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

De jaarlijkse Open Dag van FC Groningen op zaterdag 1 augustus begint om 12.00 uur met het voorstellen van de spelers en speelsters. Zij komen per bus bij de Euroborg aan. Er worden duizenden fans verwacht.

Vervolgens verspreidt de selectie zich over verschillende plekken in het stadion voor de handtekeningensessie. Vanaf 13.00 uur kunnen belangstellenden krabbels verzamelen en de spelers van dichtbij ontmoeten.

Tot 18.00 uur is er binnen en buiten het stadion van alles te doen voor alle leeftijden. Daarnaast zijn er rondleidingen door de Euroborg. De toegang tot alle activiteiten is gratis.

Om 18.00 uur wordt afgetrapt voor de de laatste oefenwedstrijd voordat de competitie begint. De tegenstander is het Spaanse Real Valladolid de tegenstander.