Opbouw Red Bull District Ride op Grote Markt in volle gang (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De opbouw van de Red Bull District Ride op de Grote Markt is in volle gang. Voor de bouwers is het een race tegen de klok: zaterdag komen de mountainbike-slopestylers in actie.

De werkzaamheden om de drie verschillende ‘districten’ op het plein te verrijzen, begonnen afgelopen zaterdag. “Het begint nu echt vorm te krijgen”, vertelt een fotograaf. “Dinsdag zijn met behulp van een grote hijskraan de eerste onderdelen van de stellage op het dak van horecazaak Werkman geplaatst. Met steigerbouw wordt er woensdag hard doorgewerkt om dit onderdeel aan te laten sluiten op de rest van het parcours.”

Volgens de fotograaf trekt het spektakel veel bekijks. Veel voorbijgangers blijven staan om de vorderingen gade te slaan. Ook de beide webcams gericht op de Grote Markt worden deze dagen wat vaker bekeken dan normaal.

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Daksprong van 14 meter

Het evenement brengt de spectaculaire tak van mountainbike-slopestyle van de bergen naar de urban setting van de binnenstad. De deelnemers maken spectaculaire sprongen vanaf gebouwen, waarbij tricks, creativiteit en hoogte door een internationale jury worden beoordeeld. Blikvanger op de Grote Markt is de ‘startdrop’ vanaf het dak van Werkman, waarbij de atleten vanaf 14 meter hoogte naar beneden komen om snelheid te maken.

In totaal verschijnen zaterdag 21 atleten aan de start: vijftien mannen en zes vrouwen. De selectie bestaat uit de hoogst geplaatste rijders uit de Freeride Mountainbike World Tour (FMB). De editie op de Grote Markt is bijzonder: het is niet alleen de allereerste keer dat de Red Bull District Ride in Nederland neerstrijkt, maar ook de allereerste keer dat er een officiële vrouwencompetitie aan het programma is toegevoegd.

Het terrein op de Grote Markt opent zaterdag om 13.00 uur de deuren voor het publiek. Na een programma waarbij wielerprominenten Jeffrey Hoogland en Roxane Knetemann in actie komen, gaat de officiële strijd om 16.00 uur van start.