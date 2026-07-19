Opbouw Red Bull District Ride op Grote Markt begonnen, plein grotendeels afgesloten

Foto: Harro Meijer

Op de Grote Markt zijn dit weekend de opbouwwerkzaamheden begonnen voor de Red Bull District Ride. De komende dagen transformeert het plein in een hindernisparcours, waar de wereldtop van het mountainbike-slopestyle volgend weekend spectaculaire stunts gaat uithalen.

Door de omvang van de opbouw is nagenoeg de hele Grote Markt afgesloten voor publiek. Hekken met zwarte doeken ontnemen het zicht op het marktterrein, waar zaterdag de eerste houten constructies in elkaar zijn gezet. De afzetting loopt voor het terras van De Drie Gezusters langs, strekt zich aan de oostzijde uit tussen de bomenrij en Vindicat, en loopt aan de westkant door tot achter het Stadhuis.

Startdrop

Achter de schermen bouwen de crews aan drie unieke zones (of ‘districten’) die elk een andere discipline van de sport testen. De absolute blikvanger van het parcours wordt de start: om genoeg snelheid te maken, springen de 21 deelnemers straks vanaf het dak van horecazaak Werkman. Deze spectaculaire ‘startdrop’ is maar liefst 14 meter hoog. De constructie wordt de komende dagen op de grond opgebouwd en vervolgens met een grote kraan op het dak van Werkman gehesen.

Voor de bouwers is er geen tijd te verliezen. Aanstaande vrijdag 24 juli moeten de schansen en landingen definitief klaar zijn, want dan staan tussen 17.00 en 19.00 uur de eerste officiële trainingen op het programma. Op zaterdag 25 juli barst het spektakel los met de kwalificaties en finales vanaf 16.00 uur.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat dit internationale evenement, dat onderdeel is van de Slopestyle Super League, neerstrijkt in Nederland.