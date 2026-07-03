Oosterhavenbrug vanaf maandag twee weken dicht voor onderhoud

Foto: Joris van Tweel

Aan de Oosterhavenbrug vindt, zowel deze zomer als in de zomer van volgend jaar, groot onderhoud plaats. De werkzaamheden van dit jaar staan gepland vanaf aanstaande maandagochtend tot en met de vrijdagmiddag van 17 juli. Tot en met 10 juli is de brug afgesloten voor alle verkeer en daarom wordt de Berlagebrug alleen gebruikt door fietsers, bussen en hulpdiensten.

Autoverkeer wordt van 6 tot en met 10 juli omgeleid via de zuidelijke ringweg (N7) en de oostelijke ringweg (N46). Verkeer van en naar het centrum kan via de Rijksweg en het Damsterdiep rijden.

Fietsers en voetgangers kunnen van 6 tot en met 17 juli niet over de Oosterhavenbrug. Zij worden omgeleid via de Berlagebrug en de Eltjo Ruggeweg en kunnen ook gebruikmaken van de Trompbrug of de Oosterbrug. Bussen rijden van 6 tot en met 10 juli een aangepaste route via de Berlagebrug. Bij die brug komt tijdelijk een extra halte.

Vanaf 11 juli gaat de Berlagebrug weer open voor bestemmingsverkeer. De gemeente adviseert automobilisten wel om zoveel mogelijk via de ringwegen te rijden. De Oosterhavenbrug blijft dan gesloten voor auto’s en fietsers. Hulpdiensten en bussen kunnen vanaf dat moment wel weer over de brug.

Een overzicht van alle afsluitingen en omleidingsroutes vind je in de afbeeldingen hieronder (via Groningen Bereikbaar).