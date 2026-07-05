Ongeduldige chauffeur rijdt bestelbus vast op betonblokken bij winkelcentrum Vinkhuizen

De locatie aan de Siersteenlaan waar de bestuurder zijn bestelbusje klem reed. Links in het gras de betonblokken. Foto: Google Maps

Een ongeduldige automobilist heeft zondagmiddag zijn bestelbus flink beschadigd aan de Siersteenlaan in de wijk Vinkhuizen. De chauffeur dacht slim te zijn door via een groenstrook een vuilniswagen te passeren, maar zag daarbij twee betonblokken over het hoofd. De bus kwam muurvast te staan. Dat meldt Wijknieuws Vinkhuizen.

Op de ventweg bij winkelcentrum Vinkhuizen stond een vrachtwagen van de gemeente geparkeerd om ondergrondse vuilcontainers te legen. Dit duurde de bestuurder van de bestelbus blijkbaar te lang, waarna deze besloot om het voertuig via het gras te passeren.

De gemeente heeft op die plek destijds echter bewust twee betonblokken neergelegd, juist omdat automobilisten de groenstrook daar regelmatig kapot reden. De chauffeur van de bestelbus zag de blokken te laat en reed er bovenop.

De bus kon niet meer voor- of achteruit en liep bovendien flinke schade op. De beschermbeugel aan de voorkant raakte ontzet, de zijbeugels raakten verbogen en ook de onderkant van het voertuig raakte beschadigd. Een bergingsbedrijf moest eraan te pas komen om het busje van de betonblokken te tillen. Na het verwijderen van één loshangende beugel en het vastsjorren van een ander deel, kon de bestuurder zijn weg vervolgen.