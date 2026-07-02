Onderzoek: Turkse en Marokkaanse gemeenschap meer bereid tot HPV-vaccinatie na voorlichting door eigen gemeenschap

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Binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is de bereidheid om het HPV-vaccinatie te nemen lager dan gemiddeld. Volgens het UMCG komt dit doordat deze groep niet altijd voldoende geïnformeerd is over het vaccin. Een project van het UMCG en GGD Groningen laat zien dat voorlichting door mensen uit de eigen gemeenschap daarbij kan helpen.

Het onderzoek van het UMCG en GGD Groningen is onderdeel van het Europese project RIVER-EU dat onder andere onderzoekt hoe informatie over vaccinaties beter kan aansluiten bij verschillende groepen mensen. In 2022 ontdekt UMCG-onderzoeker Janine de Zeeuw dat de informatie over HPV-vaccinatie de Marokkaanse en Turkse gemeenschap niet goed bereikt.

De HPV-vaccinatie beschermt tegen het humaan papillomavirus (HPV). Dit virus kan verschillende vormen van kanker veroorzaken, waaronder baarmoederhalskanker, keelkanker en anuskanker. De vaccinatie is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma en is gratis voor kinderen van 10 tot en met 18 jaar.

Vertrouwde gezichten

Uit eerder onderzoek en gesprekken met vrouwen uit deze gemeenschappen kwam naar voren dat voorlichting door een sleutelpersoon, samen met een arts, zou kunnen helpen. Een sleutelpersoon is iemand die tot de gemeenschap behoort.

Daarom gingen het UMCG en de GGD op zoek naar mensen die veel contact hebben binnen deze gemeenschappen. Een van hen is Saïda el Battioui van Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn in Groningen. Zij werkten samen met de onderzoekers aan het voorbereiden van de presentaties en het vinden van andere sleutelpersonen.

Welke informatie geef je?

Het aanpassen van de gegeven informatie was een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. “Wat kun je wel en niet zeggen? Transmissie van het virus gaat via seksueel contact, maar dat moest niet de kern van de boodschap zijn”, vertelt De Zeeuw.

El Battioui vult aan: “Dan denken Marokkaanse en Turkse vrouwen gelijk: dan is de vaccinatie niet nodig, want onze dochters hebben geen seks voor het huwelijk.” Dat de campagne nu benadrukt dat HPV-vaccinatie beschermt tegen zes verschillende vormen van kanker werkt beter.

Meer bereidheid

Voor en na de bijeenkomsten vulden de deelnemers een vragenlijst in. Daaruit bleek dat zij na afloop meer wisten over de voordelen van de HPV-vaccinatie. Ook waren zij vaker van plan om hun kind te laten vaccineren.

“Deelnemers waren positief, maar ook geschrokken”, zegt El Battioui. “Waarom heb ik eerder niet om meer informatie gevraagd en waarom ben ik eerder niet beter voorgelicht? En sommigen baalden dat ze nu pas de juiste kennis hadden, omdat hun dochter inmiddels ouder dan 18 is en de HPV-vaccinatie dus niet meer gratis is.”

Vaker sleutelpersonen gebruiken

De onderzoekers vinden dat de samenwerking met sleutelpersonen vaker gebruikt zou moeten worden om de vaccinatiegraad te verhogen. Ook veel deelnemers hopen dat er in de toekomst meer van dit soort voorlichtingsbijeenkomsten komen.