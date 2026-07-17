Onderzoek naar verhuizing scoutinggroep De Voerman naar Meerstad

Foto: meerstad.eu

Er komt een onderzoek naar een plek voor scoutinggroep De Voerman in Meerstad. De huidige locatie van De Voerman in Beijum is te klein en er zijn weinig mogelijkheden om buiten te spelen.

Dorpsbelangen Meerstad wil de scoutinggroep graag binnen halen, omdat er veel jonge gezinnen met kinderen wonen en er in Meesstad weinig verenigingen zijn. Door de scoutinggroep wordt het verenigingsleven in Meerstad versterkt en is het ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten en vrijwilligers nodig zijn.

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen heeft vragen gesteld over de kwestie en uit de beantwoording van het gemeentebestuur blijkt dat er naar een plek gezocht wordt tussen de Hamweg en de woonwijk De Zeilen. Daar wordt een natuurgebied ontwikkeld. Als dat haalbaar is gaan de gemeente, bureau Meerstad en De Voerman het plan verder ontwikkelen.