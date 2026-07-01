Ondernemers ruimen zwerfafval op in binnenstad: ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’

Ondernemers en personeel van winkels en horecagelegenheden in de binnenstad hebben woensdagochtend samen zwerfafval opgeruimd. Met de actie willen ze bijdragen aan een schone en gastvrije stad, in de aanloop naar het zomerseizoen.

Peuken, peuken en nog eens peuken: ‘Mentaliteit is veranderd’

De schoonmaakactie begon bij het Market Hotel aan de Grote Markt. Na een gezamenlijke aftrap gingen de deelnemers ongeveer twee uur de binnenstad in om zwerfafval op te ruimen.

Volgens de afvalrapens zijn het vooral sigarettenpeuken die de binnenstad bevuilen, vooral ’s ochtends. “Iedereen ging eigenlijk gelijk aan de slag en wat vooral opvalt zijn de peuken”, vertelt Djenell Hartog van het Asgard Hotel aan de Ganzevoortsingel. “Als je hier elke ochtend naartoe loopt, dan kijk je er eigenlijk niet naar. Maar als je gaat opruimen, dan zie je het gelijk.”

Andere ondernemers in de binnenstad ergeren zich al jaren aan het zwerfafval. Gerrit Talens van Riets Lingerie aan de Oude Ebbingestraat vertelt: “Wij zijn met onze zaak al bijna 18 jaar bezig en we hebben het zien veranderen. Het is slechter geworden. Mensen zijn minder geneigd om naar een prullenbak te lopen, zien ergens meer afval liggen en denken: ‘Ik gooi het er maar bij.”

‘Laten zien dat we zorgen voor de stad’

De actie was de eerste editie van Groningen Schoon Dankzij Ondernemers. De schoonmaakactie werd georganiseerd door de Groningen City Club, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), het Hoteloverleg, het Ondernemersfonds Groningen en de gemeente Groningen.

Volgens de organisatoren is het doel niet alleen om de binnenstad schoner te maken, maar ook om Groningen verder te ontwikkelen tot een stad waar bezoekers, bewoners en ondernemers zich welkom voelen in het zomerseizoen.

“We willen als ondernemers laten zien dat Groningen er klaar voor is”, vertelt Jan Akkermans van de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. “En een schone stad begint bij jezelf, dus dat zijn we vandaag aan het doen. Wij willen hiermee eigenlijk zeggen: we zorgen goed voor de stad en we willen graag samenwerken met elkaar.”

Goed voorbeeld doet goed volgen

Het afval doet volgens Akkermans afbreuk aan de beleving van binnenstadbezoekers. Daarom willen de ondernemers laten zien dat ook een deel van de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij hen ligt, besluit Akkermans:

“Dit is niet zomaar opgelost en we snappen ook dat het bij de problematiek hoort van een grote stad zoals Groningen. De gemeente heeft er heel veel aan gedaan om de uitstraling van de stad te verbeteren. Er wordt hard gewerkt aan hoe de stad eruitziet en veel straten worden opgeknapt. Os idee is dat, als je zelf zorgt dat de stad schoon is, bezoekers er ook op die manier mee omgaan. Dat is echt wat we hiermee proberen te doen.”