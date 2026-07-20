Ondernemers krijgen ruim maand extra voor controle reclamebelasting

Foto: Rick van der Velde

Ondernemers in Groningen krijgen definitief langer de tijd om te controleren of hun geregistreerde reclame uitingen kloppen. Dat heeft het Noorderlijk Belastingkantoor aan de ondernemers laten weten.

In eerste instantie moesten de gegevens vanwege de reclamebelasting voor 12 augustus aangeleverd worden. Dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen, want veel ondernemers zijn dan op vakantie en de winkels draaien met een kleinere bezetting. Ook vanuit de politiek werden vragen gesteld over de kwestie.

Toen werd al duidelijk dat de ondernemers waarschijnlijk uitstel zouden krijgen. Dat is nu definitief gebeurd, want de termijn om te reageren is verlengd naar 18 september.