Onderhoud aan Zernikebrug duurt langer dan gepland

Foto: Andor Heij. Zernikebrug

Het groot onderhoud aan de Zernikebrug in de Professor Uilkensweg duurt langer dan gepland.

De werkzaamheden, die al sinds begin mei aan de gang zijn, lopen twee weken uit. Daardoor zijn de werkzaamheden dus niet deze vrijdagavond afgerond, maar pas klaar op vrijdag 17 juli om 17:00 uur.

De brug krijgt een nieuwe technische installatie. De brug bestaat uit twee delen en er wordt steeds aan één deel gewerkt. Daardoor kon verkeer over het andere deel blijven rijden, maar wel alleen het autoverkeer richting Zernike. Auto’s vanuit Zernike richting Reitdiep en Zuidhorn werden omgeleid via de noordelijke ringweg (N370) en de N355.

Fietsers kunnen wel in beide richtingen over de brug en ook bussen kunnen met begeleiding van verkeersregelaars beide kanten op blijven rijden.