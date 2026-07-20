Omgeving Gerrit Krolbrug wordt natuurlijk en parkachtig

Impressie Gerrit Krilbrug via Rijkswaterstaat

De omgeving van de Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal gaat er in de toekomst heel anders uit zien.

De bouw van de nieuwe brug start eind dit jaar of begin 2027. Rijkswaterstaat meldt dat dan ook de omgeving aangepakt wordt.

Het is de bedoeling dat aan de kant van de stad een parkachtige omgeving komt. De andere kant, de Ommelanderzijde, krijgt een natuurlijk karakter. Daar zijn ook de grootste veranderingen. Zo wordt de oude rivier De Hunze deels in ere hersteld. Deze rivier liep vroeger van Drenthe via de stad Groningen naar de Waddenzee.

Her en der zijn nog resten van deze rivier te zien. Een smalle sloot langs het bedrijventerrein is een onderdeel van de Hunze. De verwachting is dat daardoor nieuwe vegetatie ontstaat. Er komen ook informatieborden over de geschiedenis van de omgeving.

Het is ook de bedoeling dat er een dubbele bomenrij aan de Ommelanderzijde komt langs het fietspad. Dit speciaal voor de vleermuizen. Hiervoor wordt en deel van de huidige bomen verplaatst of vervangen.

Voor de bouw van de brug verdwijnt er ook veel groen. In totaal worden 96 bomen gekapt, 33 bomen verplant en 186 nieuwe bomen geplant.

Meer informatie over het project staat hier.