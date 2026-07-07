OM eist vier jaar cel voor bedreigen van dertien slagerijen in Groningen

Foto: Joris van Tweel

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vier jaar geëist tegen een 23-jarige man uit Nieuwolda voor het bedreigen van dertien slagerijen in Groningen. Als het aan de openbaar aanklager ligt legt de rechter één jaar van deze straf voorwaardelijk op, meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

De man zit inmiddels bijna een jaar vast op verdenking van het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. Volgens het OM stuurde de verdachte dreigmails naar dertien slagerijen nadat hij op internet video’s over slachthuizen had bekeken. In de berichten die hij tussen augustus 2024 en september 2025 naar slagerijen in Groningen stuurde, dreigde hij medewerkers met de dood als de winkels niet zouden sluiten. Hij had de slagerijen willekeurig via internet uitgezocht.

Daarop deden zeven slagerijen aangifte, waarna de politie hem aanhield. Bij een doorzoeking in zijn woning trof de politie een machete aan. Volgens het OM heeft de verdachte dit wapen speciaal aangeschaft voor zijn plannen en heeft hij er ook een ’testronde’ mee gelopen in Stad. Daarnaast zijn er op de telefoon van de verdachte notities gevonden, waarin hij schreef over wapens en de wens iemand te doden die dieren mishandelt. Ook vond de politie notities met een plan om mensen neer te steken en daarna een einde aan zijn eigen leven te maken.

In een eerdere zitting voerde de advocaat van de man al aan dat de notities op zijn telefoon niet zo waren bedoeld dat hij anderen niet daadwerkelijk iets aan wilde doen en meer zelf worstelde met gedachten aan zelfdoding. Uit onderzoek van deskundigen blijkt dat de man onder meer autisme, ADHD, depressieve klachten en een gameverslaving en een wietverslaving heeft. Daarom luidt hun advies om de man te behandelen in een beschermde woonvorm.

De advocaat van de man pleit daarom voor een snelle behandeling, zonder daar een celstraf aan te verbinden. Maar het Openbaar Ministerie vindt dat de ernst van de zaak zwaarder weegt en wil dat de verdachte eerst een gevangenisstraf uitzit. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.