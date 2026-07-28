OM eist jaar cel tegen man uit Hoogkerk voor belaging van drie vrouwen

Foto: Joris van Tweel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van een jaar geëist tegen een 42-jarige man uit Hoogkerk, omdat hij drie vrouwen maandenlang zou hebben belaagd.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

De belagingen begonnen begin augustus vorig jaar, volgens de man zelf nadat hij tijdens Noorderzon was mishandeld. Volgens justitie stuurde de man daarna, onder meer via WhatsApp en Facebook, bedreigende berichten naar de vrouwen en zocht hij hen zelfs op bij hun woningen. Een van de slachtoffers was eerder bevriend met de verdachte en de twee andere slachtoffers zijn ex-partners van de man, met wie hij kinderen heeft. De man beledigde daarnaast een wijkagent en maakte op 18 december een trapleuning bij het politiebureau aan de Rademarkt onbruikbaar.

De verdachte bekende het grootste deel van de feiten, maar ontkende wel dat hij bij de woning van een van de vrouwen is geweest. Er zijn al langer zorgen over de psychische toestand van de verdachte. Er geldt een zorgmachtiging, maar die kan pas worden uitgevoerd als zijn voorlopige hechtenis eindigt. De verdachte werkte niet mee aan onderzoek van de reclassering. Daarom gaat het OM, tegen de zin van de advocaat van de man, uit van volledige toerekeningsvatbaarheid.

Van de twaalf maanden cel moeten er zes voorwaardelijk zijn als het aan de openbaar aanklager ligt. Naast de celstraf eist een contact- en gebiedsverbod voor Haren en Hoogkerk en schadevergoedingen van ruim 4.500 euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.