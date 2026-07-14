NS wil regels aanscherpen: stoel bezet houden met bagage mag straks niet meer

Foto: Nicky Boogaard from Hardinxveld-Giessendam, Netherlands - NS ICMm 'Koploper' storming through Hoevelaken, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69915287

De NS wil haar algemene voorwaarden aanpassen, zodat reizigers met hun bagage niet langer een andere zitplaats bezet mogen houden. Stoelen die door tassen of koffers bezet worden gehouden, vormen een steeds grotere ergernis in de trein.

Tot nu toe is het plaatsen van een tas op een lege stoel niet verboden, al zijn reizigers wel verplicht om de bagage weg te halen als iemand anders daar wil gaan zitten. De NS wil deze regels nu officieel aanscherpen. Het voorstel is neergelegd bij het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov), waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, de NS en verschillende consumentenorganisaties met elkaar overleggen.

Als het aan de NS ligt, staat er straks in de voorwaarden dat stoelen hoe dan ook niet meer bezet mogen worden gehouden met bagage. Handbagage blijft wel welkom, maar moet op schoot worden gehouden of in de bagagerekken worden geplaatst, ook als het rustig is in de trein.

Top drie van ergernissen

Volgens de NS is de bezette stoel een bron van irritatie, wat wordt bevestigd door reizigersorganisatie Rover. Volgens Rover staat dit gedrag in de top drie van de grootste reizigersergernissen. “Voorheen haalden mensen hun tas netjes weg als het druk werd in de trein”, laat de organisatie aan de NOS weten. “Maar tegenwoordig doen reizigers steeds vaker alsof ze de drukte niet zien, bijvoorbeeld door strak uit het raam te turen. Soms weigeren mensen simpelweg hun tas te verplaatsen.”

Vragen over handhaving

Omdat Rover deel uitmaakt van het Locov, moet de organisatie nog een officieel advies uitbrengen over het NS-voorstel. Rover laat op voorhand weten blij te zijn met het initiatief, maar heeft nog wel vragen over de handhaving. De organisatie vindt het namelijk te ver gaan om direct boetes uit te delen en pleit eerder voor een gerichte bewustwordingscampagne om reizigers op hun gedrag aan te spreken.