Noorderzon: meer muziek dan ooit

Het Festival Noorderzon belooft dit jaar meer muziek dan ooit, en ook op meer plekken. Zo wordt midden in de vijver van het Noorderplantsoen een nieuw podium opgebouwd, genaamd De Kraken; maar er duikt eigenlijk overal muziek op.

De meeste concerten, van gevestigde bands tot lokaal talent, zijn gratis. Podium Callisto keert terug in een vernieuwde vorm als de plek voor opkomende makers uit Noord-Nederland. Nieuw is ook Moving Music; muziek die zich niet beperkt tot een podium, maar die zich door het Noorderplantsoen beweegt.

In de vijver verrijst De Kraken. Zodra de avond valt is dit een ontmoetingsplek voor concerten en dj-sets, variërend van jazz en folk tot koorzang, cello-metal en Latijns-Amerikaanse elektronica.

In De Dans zijn bezoekers niet alleen toeschouwer, maar doen ze mee. Elke avond staat een andere dansstijl centraal, van Dabke tot Rock & Roll. Wanneer het festivalterrein sluit, gaat Noorderzon verder in Simplon. Samen met Amarte, Simplon en STROMING presenteert het festival drie avonden met muziek, performance, beeldende kunst en geluidskunst

Zeevonk Records presenteert in een dubbele container tijdens de gehele festivalperiode meerdere muzikale acts en optredens, in samenwerking met een groot aantal Nederlandse platenlabels en kunstcollectieven.

Noorderzon vindt dit jaar plaats van 20 t/m 30 augustus.