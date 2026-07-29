Noorderzon is een feest waar de hele stad naartoe komt

Het aftellen is begonnen. Van donderdag 20 tot en met zondag 30 augustus verandert het Noorderplantsoen opnieuw in het bruisende hart van Groningen tijdens de 36e editie van Noorderzon.



Elf dagen lang staan internationale podiumkunsten, muziek, lezingen, lekker eten en ontmoetingen centraal. Wat voor veel Groningers voelt als de afsluiting van de zomer, is tegelijkertijd een internationaal kunstenfestival met een programma vol makers uit binnen- en buitenland.

Volgens Milou de Boer, hoofd Communicatie & Marketing van Noorderzon, is juist die combinatie de kracht van het festival. “Voor veel Groningers is Noorderzon een traditie geworden. Mensen plannen er zelfs hun vakantie omheen. Het markeert het einde van de zomer en het begin van het culturele seizoen. Tegelijkertijd brengen we kunstenaars uit de hele wereld naar Groningen.”

Milou de Boer was te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow:

Groningen als ideale festivalstad

Dat Noorderzon juist in Groningen is uitgegroeid tot een internationaal festival, is volgens De Boer geen toeval. “De stad heeft precies de juiste schaal. Alles is op fiets- of loopafstand en Groningers zijn nieuwsgierig en staan open voor nieuwe verhalen en bijzondere voorstellingen. Dat maakt deze stad heel geschikt voor een festival als Noorderzon.”

Hoewel het Noorderplantsoen het kloppende hart van het festival vormt, spelen voorstellingen en activiteiten verspreid door de hele stad. Zo ontstaat elf dagen lang een cultureel netwerk waarin bezoekers steeds weer iets nieuws kunnen ontdekken.

Ruimte voor nieuw talent

Naast internationale producties biedt Noorderzon ook volop ruimte aan makers uit Groningen en de rest van Nederland. Volgens De Boer sluiten die werelden goed op elkaar aan.

“Veel internationale kunstenaars die wij uitnodigen staan aan het begin van een internationale doorbraak. Dat geldt ook voor veel lokale makers. Zij experimenteren met nieuwe vormen en laten soms voor het eerst hun werk aan publiek zien. Die combinatie past heel goed bij elkaar.”

De selectie van het programma gebeurt door een artistiek team, waarbij iedere programmeur verantwoordelijk is voor een eigen onderdeel, zoals theater, muziek, kinderprogramma’s of lezingen.

Actueel en maatschappelijk

De Boer kijkt zelf vooral uit naar de openingsdag, waarop schrijver en journalist Tatjana Almuli te gast is met haar essay Tot lijf gemaakt. In gesprek met presentator Lara Harbers onderzoekt zij hoe schoonheidsidealen, sociale druk en maatschappelijke ontwikkelingen onze vrijheid beïnvloeden.

“Dat gesprek raakt aan thema’s die nu ontzettend actueel zijn. Ik denk dat we meteen met een heel sterke aftrap beginnen.”

Opbouwen naar elf dagen festival

Achter de schermen wordt ondertussen hard gewerkt aan de opbouw van het festivalterrein. Vanaf 10 augustus beginnen de werkzaamheden in het Noorderplantsoen. “We hebben bijna net zoveel tijd nodig om alles op te bouwen als het festival uiteindelijk duurt,” vertelt De Boer. “Iedereen is druk met de laatste voorbereidingen.”

Zelf kijkt ze ieder jaar uit naar hetzelfde moment. “Op de openingsdag, als de eerste bezoekers het terrein oplopen, denk ik altijd: daar zijn ze weer. Dan voelt het echt alsof het feest begint.”

Noorderzon vindt dit jaar plaats van donderdag 20 tot en met zondag 30 augustus in het Noorderplantsoen en op verschillende locaties in Groningen. Het volledige programma en informatie over tickets zijn te vinden op de website van Noorderzon.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Wil je meehelpen om ons programma nog leuker te maken? Klik dan hier voor onze vacatures