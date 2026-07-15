Noorderzijlvest heeft nog genoeg water, maar roept boeren op: “Meld beregening vooraf”

Boezemmemaal De Waterwolf bij Lauwerzijl. Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Ook in het gebied dat beheerd wordt door waterschap Noorderzijlvest is er momenteel nog voldoende water aanwezig. Wel laat het waterschap weten dat de situatie vanwege de aanhoudend droge vooruitzichten nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

“In de maand juni viel er lokaal nog veel neerslag”, laat Noorderzijlvest weten. “Op dit moment is het neerslagtekort in ons gebied ongeveer 110 millimeter. Daarmee liggen we ruim onder het landelijk gemiddelde van 203 millimeter. Overal staan de waterpeilen momenteel op de hoge zomerstand, zodat we zoveel mogelijk water vasthouden in onze watergangen. Wel zien we door de hoge temperaturen van de laatste tijd dat er flink wat water verdampt. Om dat te compenseren voeren we onder andere water aan uit het IJsselmeer richting Groningen en Drenthe. Die aanvoer is nu nog niet maximaal, waardoor er op dit moment voldoende water beschikbaar is en extra maatregelen nog niet nodig zijn.”

Oproep: meld beregening vooraf

Het waterschap merkt wel dat er door de droogte de afgelopen tijd aanzienlijk meer wordt beregend door agrariërs. “We zien helaas dat nog niet alle onttrekkingen uit het oppervlaktewater netjes bij ons worden gemeld. We zouden deze meldingen heel graag wel vooraf ontvangen, zodat we in ons dagelijkse waterbeheer beter kunnen anticiperen op een plotseling toegenomen watervraag.”

Een acuut watertekort wordt voorlopig dan ook niet verwacht in het werkgebied dat met name het westelijk deel van de provincie Groningen omvat. Rijkswaterstaat houdt de waterstand op het IJsselmeer en het Markermeer momenteel extra hoog vanwege een tijdelijk verhoogd zoutgehalte en een lage afvoer van de Rijn. Omdat de buffers in het IJsselmeer goed gevuld zijn, is er in het noorden nog geen sprake van schaarste.

Contrast met de rest van het land

Buurwaterschap Hunze en Aa’s liet de afgelopen dagen een vergelijkbaar geluid horen. In hun gebied bedraagt het neerslagtekort momenteel 65 millimeter, wat als volstrekt normaal voor deze tijd van het jaar wordt beschouwd.

Elders in het land zijn de problemen door de aanhoudende droogte echter een stuk nijpender. De waterstanden in de grote rivieren dalen snel en de vraag naar zoetwater stijgt. De Unie van Waterschappen trok afgelopen week aan de bel en waarschuwde dat de aanhoudende droogte gevolgen gaat hebben voor de scheepvaart, de natuur, de landbouw en de industrie.

Verslaggever Marco Hammenga sprak met waterschap Hunze en Aa’s: